Bargteheide : „Wir können gar nicht genug Grün haben“

Baumschutzsatzung, E-Mobilität, Löschteich und Verkehr: Brisante Themen im Umweltausschuss.

14. September 2018, 15:31 Uhr

Eine Baumschutzsatzung für Bargteheide ist einen Schritt weiter. Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie (UKE) billigte einen Satzungsentwurf mit kleinen Änderungen. Der wird jetzt ausgelegt. Dagegen stimmten nur die vier CDU-Vertreter. „Wir werden den Beschluss mittragen, wir stimmen aber dagegen“, sagte Sven Meding für seine Partei.

Grundsätzlich hatte der Ausschuss das schon vor einem Jahr beschlossen, aber es gab wieder viel Anlass zur Diskussion: „Bei Starkregen etwa können wir gar nicht genug Grün haben“, sagte Michael Schröer (Grüne). Der Beschluss sei nach wie vor gültig und stehe nicht zur Diskussion. Das sehen auch Walter Laskowski (SPD) und Ferdinand Zarnitz (WfB) so. Wenn der Entwurf durch die Stadtvertretung geht, werden Grundbesitzer das Fällen von stattlichen Bäumen beantragen und für Ersatz sorgen müssen. Falls die Stadt diese Aufgabe übernimmt, werden pro Baum 1500 Euro fällig, Pflanzung und Pflege inbegriffen.

Auch über das Papier des Arbeitskreises E-Mobilität gab es eine lebhafte Diskussion. Ein Ziel- und Maßnahmenkatalog ist entstanden und soll Anlage des 2012 beschlossenen Klimaschutzprogramms werden. Über eine Fortschreibung soll der Ausschuss künftig selbst entscheiden „Es ist alles drin, was unsere Bürger in den letzten Jahren erarbeitet haben“, so Zarnitz. Die CDU wolle das offenbar boykottieren. „Ich wehre mich gegen den Vorwurf einer Blockadepartei“, antwortete Meding. „Eine Ablehnung wäre eine schallende Ohrfeige für alle, die dabei mitgewirkt haben“, sagte Marion Luig-Wölffel (WfB). Punkt für Punkt wurde über einzelne Sätze des Katalogs abgestimmt. Am Ende gab es sieben Stimmen dafür, eine Gegenstimme und zwei Enthaltungen. Die Stadtvertretung wird darüber letztlich entscheiden.

Nach dem kürzlichen Beschluss des Ausschusses für Planung und Verkehr soll der ehemalige Löschteich an der Lohe zugeschüttet und dann zum Parkplatz werden. Damit sollen die Parkplatzprobleme dort gelöst werden, denn das Wohnprojekt „Bornink“ wird zusätzlichen Verkehr bringen. Er sei fassungslos, dass alles dem Autoverkehr untergeordnet werde, kritisierte Michael Schröer (Grüne). Die geplatzte Wasserleitung in der Lohe mit anschließender Vollsperrung biete einen Vorgeschmack auf die Situation, wenn das Projekt Bornink fertiggestellt sei, kritisierte auch Marion Luig-Wölffel (WfB). Der Teich sei ein inzwischen funktionsloses Rückhaltebecken, sagte der Umweltbeauftragte Thomas Degenhardt. Darüber sei noch nicht endgültig entschieden, so Friedrich Westerworth (CDU): „Wenn es andere Mehrheiten gibt, sind noch Änderungen möglich.“

„Zwei Ladesäulen für E-Mobile sollen im kommenden Jahr am Bahnhof aufgestellt werden“, sagte Klimamanagerin Ulrike Lenz. Geprüft werden auch Ladesäulen für den Bauhof auf dem Betriebsgelände. Sie sollen möglichst mit Photovoltaik arbeiten. Für die Neubeschaffung von Fahrzeugen würden damit klare Weichen gestellt.