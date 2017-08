Bargteheide : „Wir haben Angst um unsere Hunde und die Kinder hier“

vergrößern 1 von 2 Foto: Foto: Jpm 1 von 2

Die Atmosphäre im Bargteheider Komponistenviertel ist getrübt. Insbesondere Hundebesitzer dort haben Angst um ihre Vierbeiner. Denn eine Nachbarin wurde dabei beobachtet, als sie im vergangenen Jahr beim Hochzeitswald Giftköder auslegte. Ein Ehepaar hatte das gesehen und Anzeige erstattet.

Die Analyse im Polizeilabor ergab tatsächlich, dass diese Fleischköder mit Defenacoum vergiftet waren. Dabei handelt es sich um einen Stoff, der die Blutgerinnung verhindert und so zu inneren Blutungen führt. Es wird zum Beispiel bei der Rattenbekämpfung eingesetzt. Ein Hund hatte sich damit vergiftet, sein Leben konnte nur knapp vom Tierarzt gerettet werden. Im vergangenen April erging deshalb ein Strafbefehl gegen die Täterin.

Das hat sich nun in der Nachbarschaft herumgesprochen. Einige befürchten, dass weitere Taten folgen werden. „Wir haben Angst um unsere Hunde und die Kinder hier“, sagt Gitte Rooss, „denn ganz in der Nähe ist ein Spielplatz.“ Mit ihren Bekannten führt sie ihren Hund regelmäßig Gassi in dem Gebiet.

„Wir haben die Frau dabei beobachtet, wie sie die Giftköder verstreut hat“, sagt ein anderer Anwohner, der namentlich nicht genannt werden möchte. Sie habe ihr Fahrrad geschoben und von Zeit zu Zeit Gegenstände in die Büsche geworfen. Dabei habe sie sich mit Einmal-Handschuhen geschützt. Bei der Nachsuche am folgenden Tag fanden sich zwei Köder aus Hackfleisch, das mit rötlichen Partikeln vermischt war.

Daraufhin wurde der Anwohner aktiv. Er erstattete Anzeige und brachte die Köder zur Analyse zur Polizei. Dabei wurde das Gift festgestellt. Die Polizei kann allerdings nur wegen Sachbeschädigung ermitteln, denn Tiere gelten rechtlich als Sachen. Allerdings fand der Anwohner auch eine verendete Krähe, die mutmaßlich auch durch einen Köder starb. „Außerdem darf Rattengift nicht bei Starkregen und nur in speziellen Köderboxen ausgebracht werden“, sagt er. Sonst könne auch das Erdreich kontaminiert werden.

Die Nachbarn warnte er mit einem Plakat, auf dem Fotos der Köder zu sehen waren. „Auch kleine Kinder könnten dadurch gefährdet sein.“ Denn in unmittelbarer Nähe zum Hochzeitswald befindet sich ein Spielplatz. Er hofft, dass der inzwischen rechtskräftige Strafbefehl ein weiteres Tun verhindern wird.