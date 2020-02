Reinbek : Windschaden: Viele Hände, schnelles Ende

Böe drückt großes Hinweisschild auf Gehweg vor dem Krankenhausgelände.

Avatar_shz von shz.de

02. Februar 2020, 14:07 Uhr

Reinbek | Eine kräftige Windböe hat in der Nacht ein großes Hinweisschild an einer Baustelle in der Hamburger Straße auf den Gehweg und an den Straßenrand vor dem Krankenhausgelände gedrückt. Ein Autofahrer hatte die Gefahrenstelle gegen zwei Uhr bemerkt und die Feuerwehr informiert. Das große Schild war durch einen Metallzaun gekracht und hatte diesen beschädigt. Mit vereinten Kräften hoben die Feuerwehrleute der eingesetzten Wehr Reinbek das Schild an und legten es hinter dem Bauzaun ab. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.