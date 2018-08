Ahrensburg : Willkommen: Nachwuchs im Rathaus

Drei jungen Frauen beginnen ihre Ausbildung, rund 60 Bewerbungen hatte es gegeben.

von shz.de

01. August 2018, 14:03 Uhr

Für drei junge Menschen hat – wie viele andere auch – am 1. August ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Sie sind Auszubildende in der Verwaltung der Stadt Ahrensburg. „Für uns ist es wichtig, auszubilden, nicht nur für den eigenen Nachwuchs, sondern auch, um die Denkweise der Jüngeren zu verstehen und daraus Anregungen mitzunehmen", sagt Bürgermeister Michael Sarach bei Begrüßung der Neuen.

Nina Schmaal (Verwaltungslaufbahn), Jennifer Bouvere (Fachkraft für Abwassertechnik) und Swea Behnke (Verwaltungslaufbahn) hatten am Mittwoch ihren ersten Tag im Rathaus.

Für Nina Schmaal aus Stockelsdorf ist die Ausbildungsstelle ein Glücksfall. „Ich mache eine Ausbildung in Teilzeit, weil ich einen zweijährigen Sohn habe“, sagt die 29-Jährige, „nicht alle Arbeitgeber ziehen da mit“. Jennifer Bouvere aus Lübeck wird ihr Studium an der Fachhochschule Lübeck zur Umwelt-Ingenieurin wohl ruhen lassen, „eine Ausbildung auf diesem Gebiet halte ich erst einmal für sinnvoller“, sagt die 21-Jährige. Bei Swea Behnke (19) aus Ahrensburg war es die Veranstaltungsreihe „Jugend im Rathaus“, die ihr Interesse an der Verwaltung geweckt hat. „Ich kann gut organisieren und auch einmal schlichten, falls es sein muss“, sagt sie, die nach eigener Meinung einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat.

Mit den Neuankömmlingen gibt es elf Auszubildende im Rathaus der Schlossstadt, eine Stelle steht für spätere Übernahme zur Verfügung. „Wir hätten gern mehr Stellen, aber das ist Sache der Politik, die muss sie bewilligen", so Sarach, der froh darüber ist, dass es künftig einen Springer oder Springerin geben wird. „Bei Krankheit oder Urlaub können wir so schnell reagieren.“ Rund 60 Bewerbungen gab es in diesem Jahr, bis Ende Oktober sollten die Bewerbungen für das kommende Ausbildungsjahr eingereicht werden.