Best-Off-Programm von Alma Hoppe im Kleinen Theater

von shz.de

03. September 2018, 11:19 Uhr

Jeden Tag langweilen sie uns: in Talkshows, Interviews, im Job, sogar im Privatleben – die Floskeln und Worthülsen, die nichts als heiße Luft verbreiten. Bla-Bla prägt unseren Alltag. Und dagegen gibt es nur eins: topfrisches Kabarett mit Alma Hoppe. Freitag, 7. September, 20 Uhr, wird das Satiriker-Duo Jan-Peter Petersen und Nils Loenicker die Zuschauer im Kleinen Theater Bargteheide ins „Bla-Bla-Land“ mitnehmen und sich in bester Meuchelabsicht geschwafeltes dummes Gelaber, leeres Gebrabbel und verschwurbeltes Geschwätz hermachen. Skandale und Peinlichkeiten 2017 werden vom Schnelldenker-Duo lustvoll seziert. Miesepetrige Zeitgenossen, Pechvögel, Trolle, Hassprediger und Möchtegerns aus Politik, Wirtschaft und Privatleben bekommen eins mit. Es gibt auf der Bühne im Kleinen Theater Bargteheide ein Wiedersehen mit den beliebtesten und meist gehassten Figuren aus der Alma Hoppe-Galerie. Petersen und Loenicker sind seit 34 Jahren als Duo Alma Hoppe auf den Bühnen der Republik unterwegs und haben in Bargteheide eine treue Fangemeinde. In ihrem aktuellen Best-Off-Programm treibt die Meister der bitterbösen Politsatire vor allem eine Frage um: Geht es vorwärts in die Vergangenheit oder zurück in die Zukunft? „Willkommen im Bla-Bla-Land!“

>Eintritt: VVK 25 Euro, ermäßigt 23 Euro; AK 27 Euro, ermäßigt 25 Euro. Tickets können online gebucht und selbst ausgedruckt werden unter www.kleines-theater-bargteheide.de. Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen.