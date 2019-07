Hammoor : Wildunfall auf der Autobahn

Renault Clio prallt mit einem Reh zusammen.

von Cordula Poggensee

07. Juli 2019, 11:29 Uhr

Hammoor | Bei einem Unfall auf der A1 bei Bargteheide ist in der Nacht von Sonnabend, 6., auf Sonntag, 7. Juli, eine Autofahrerin verletzt worden. Ihr Wagen war im Ausfahrtsbereich des Anschlussstelle Bargteheide mit einem über die Fahrbahn laufenden Reh zusammengeprallt.

Nach ersten Erkenntnissen war die Autofahrerin gegen 22 Uhr mit ihrem Renault Clio in Richtung Hamburg unterwegs, als plötzlich in Höhe der Autobahnausfahrt Bargteheide ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Trotz eines Ausweichmanövers erfasste der Wagen das Reh und das Auto dabei gegen die Leitplanke gedrückt. Der Aufprall war offenbar so groß, das Trümmerteile des Autos über die Fahrbahn flogen.

Das Reh verendete hinter der Leitplanke. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst betreut. Ins Krankenhaus wollte sie aber nicht.

Feuerwehrleute klemmten die Batterie des Unfallfahrzeugs ab und räumten die Fahrbahn frei. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr links an der Unfallstelle vorbeigeführt.