Bargteheide : „Wiehnachten för Europa“

Wohltuende Wärme in der Adventszeit.

von shz.de

23. November 2018, 16:16 Uhr

Bargteheide Weihnachten und die plattdeutsche Sprache haben etwas gemeinsam: Man könnte es Wärme nennen, wohltuende Wärme, die sich im Inneren ausbreitet. Das macht den Reiz dieser Mitsing-Konzerte aus, die seit einigen Jahren in der Bargteheider Kirche an der Lindenstraße 2 den Auftakt zur Adventszeit bilden. Vom Heimatbund Stormarn und von der Ev. Kirchengemeinde Bargteheide getragen und von einer Drei-Generationen-Combo klanglich begleitet findet am kommenden Freitag, 30. November, ab 19.30 Uhr das Konzert mit vertrauten Melodien und plattdeutschen Liedertexten aus dem Repertoire von Cord Denker statt. Der Eintritt ist kostenlos. Um eine kleine Besucher-Spende wird allerdings gebeten.