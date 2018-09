Reinfeld : Wiedergutmachung gegen St. Pauli

Nach der ersten Saisonniederlage zuletzt beim ATSV Stockelsdorf wollen die Oberliga-Handballerinnen des SV Preußen Reinfeld heute im Heimspiel gegen St. Pauli Wiedergutmachung betreiben.

Die 22 Fehlwürfe am vergangenen Wochenende gegen den ATSV Stockelsdorf haben Trainer Detfred Dörling letztlich mehr gewurmt als die zwei verlorenen Punkte. Denn die hohe Fehlerquote im Abschluss verdeutlich, wie überlegen die Oberliga-Handballerinnen des SVP waren und wie leichtfertig die Partie doch abgeschenkt wurde. Mit 25:26 hatten die Dörling-Schützlinge beim ATSV das Nachsehen, weil sie den Gegner offensichtlich auf die leichte Schulte genommen hatten. Das wird beim Spiel heute gegen St. Pauli (18 Uhr, Joachim Mähl Schule) nicht passieren, davon ist Dörling überzeugt. „Das ist eine Mannschaft, die wir nicht unterschätzen. Nach den zwei Niederlagen gegen St. Pauli in der Vorsaison, darunter ein 12:28 in Hamburg, besteht diesbezüglich heute keine Gefahr.“

Der Plan, mit makellosen 8:0 Punkten in die Herbstpause zu gehen, ist zwar dahin, dennoch sieht Dörling sein Team auf dem richtigen Weg. „Stockelsdorf wird ein Ausrutscher bleiben, der eingeschlagene Kurs stimmt.“ Zum Selbstbewusstsein in Reinfeld trägt seit Saisonbeginn auch ein Neuzugang bei, der nicht auf dem Spielfeld in Aktion tritt, sondern am Rand: Mit Christian Neubauer, der sich als Co-Trainer insbesondere dem Torwart-Training mit Annika Rahf und Katharina Buschmann widmet, konnte ein Fachmann mit viel Erfahrung gewonnen werden. Der 39-Jährige betreute in der vergangenen Saison die Raubmöwen des TSV Travemünde in der 3. Bundesliga. Als Spieler war Neubauer von 1988 bis 2017 bis zur Oberliga aktiv, bei VfL Bad Schwartau, Lübecker Turnerschaft, TuS Lübeck, Reinfeld und SC Buntekuh.

Zu zweit können Dörling und Neubauer das Training ganz anders aufbauen und vor allem – sich die Aufgaben teilen. Mit der Entscheidung, speziell die Torfrauen zu trainieren, will Neubauer ein oft gesehenes Defizit vermeiden: „Im Handball sind die Torhüter immer ein bisschen für sich. Das führt dann oft dazu, dass sie im Training vernachlässigt werden. Wir haben bereits gesehen, wie gut wir mit Rahf und Buschmann aufgestellt sind. Hier nachhaltig für eine systematische Betreuung zu sorgen, kann sich am Ende nur auszahlen“, ist der neue Co-Trainer überzeugt.