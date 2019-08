Eichede : Wiedergutmachung gegen Schlusslicht

Fußball-Oberligist SV Eichede will die 2:3-Niederlage zuletzt beim Eckernförder SV vergessen machen.

von shz.de

16. August 2019, 12:53 Uhr

Eichede | Für den SV Eichede stellte die 2:3-Pleite nach zwischenzeitlicher 2:1-Führung zuletzt gegen den PSV Neumünster den ersten kleinen Tiefpunkt der neuen Saison dar. Viel mehr zu knabbern als am Ergebnis hatten die „Oberliga-Fußballer aus Stormarn am vergangenen Sonntag aber an ihrer eigenen Leistung. „Wir waren alle sehr enttäuscht, weil die Gegentore vermeidbar waren. Eine mögliche Erklärung ist, dass wir eine englische Woche hatten und daher nicht mehr zu 100 Prozent konzentriert waren. Fakt ist: Wir waren am Sonntag einfach nicht präsent genug“, versucht sich SVE-Spielmacher Evgenij Bieche an einer Analyse.

Besonders aufgebracht war Trainer Denny Skwierczynski, der seinem Unmut schon während der Partie lautstark Luft machte und seine Spieler nach dem Abpfiff umgehend in die Kabine beorderte. „Ich habe ihn selten so aufgebracht erlebt. Eine laute Standpauke hat es dann aber nicht gegeben“, gibt Bieche Einblick hinter die Kulissen.

Skwierczynski selbst hat sich mit einigen Tagen Abstand wieder beruhigt, der Stachel der Niederlage, die zweite im dritten Saisonspiel, aber sitzt dennoch tief. „Wir sind noch dabei, gemeinsam mit den Spielern auszuarbeiten, woran das gelegen hat. Die Enttäuschung ist noch groß. Gerade wenn man bedenkt, dass wir dieses Spiel trotz unserer schlechten Leistung niemals hätten verlieren dürfen. Neumünster war an diesem Tag nicht besser.“

Skwierczynski will aber nach einer schlechten Leistung auch nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Eine Reaktion aber erwartet der Coach am Sonntag von seinem jungen Team beim Eckernförder SV. Der Aufsteiger steht nach drei Spielen mit null Punkten und 1:11 Toren am Tabellenende. Bieche sieht sich und seine Mannschaft ungeachtet dieser Tatsache gefordert: „In Eckernförde müssen wir es wiedergutmachen, ein Sieg ist Pflicht. Aber wir dürfen Eckernförde auf keine Fall unterschätzen und müssen auf ihre Konter achten.“

Auch Skwierczynski mahnt: „Eckernförde hat zwar alle Spiele verloren, ist aber immer couragiert aufgetreten und beim 1:4 gegen Phönix Lübeck sogar zwischenzeitlich in Führung gegangen. Das wird für uns definitiv kein einfaches Spiel.“

Personell kann der 45-Jährige voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen. Es ist davon auszugehen, dass es personelle Veränderungen in der Startelf geben wird. Gerrit Schubring und Bennet Zaske sind zwei mögliche Optionen, und auch Stürmer Tim Kathmann hat sich zuletzt mit vier Toren in der Landesliga-Elf empfohlen.

Infos zum Spiel

Anpfiff:Sonntag, 15 Uhr, Stadtwerke-Arena, Eckernförde. – SR: Bendowski (SV Eintracht Lübeck). – Fraglich:Günther (Aufbautraining nach Knie-OP), Peters (Nasenbeinbruch). – Voraussichtliche Aufstellung: Gevert – Newrzella, Schubring, Steinfeldt – Zaske, Brügmann – Wittig, Bieche, Heskamp – Dagli, Hasselbusch.