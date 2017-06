Wieder raus aus dem Bus – Weil Tour nicht bestellt ist

Großer Menschenauflauf an der Schadehorner Buskehre. Kurz nach 17 Uhr kommt der letzte Bus. Der Fahrer freut sich sichtlich, öffnet die Tür und fragt nach: „Wollt ihr alle mit?“ Nein, es wollte niemand mit. Alle waren wegen des Ortstermins mit Bürgermeister Jörg Lembke gekommen.

Und selbst wenn jemand mitgewollt hätte, berichten Einheimische, wäre das nicht so einfach geworden. „Der hätte uns in Seefeld alle wieder rausgeschmissen und wäre als ‚Leerfahrt‘ nach Oldesloe weitergefahren“, berichtet Matthias Rohde. Morgens sei es genau so – nur in umgekehrter Richtung. Eine Schilderung, die auf allgemeines Unverständnis stieß.

Björn Schönefeld, bei der Kreisverwaltung für den ÖPNV zuständig, bestätigt den Sachverhalt. „Schülerbeförderung“ lautet das Zauberwort. „Der fährt nur an Schultagen zu den Schulstunden“, erläutert Schönefeld. Das bedeutet, morgens müssen die Schulkinder von Schadehorn nach Oldesloe gebracht werden und nachmittags wieder zurück. „Die Gegenfahrten wurden sowieso nur spärlichst genutzt“, sagt der Fachmann: „Deshalb haben wir uns vor ein paar Jahren rigoros davon getrennt, denn wenn wir die Touren im Fahrplan veröffentlichen, müssen wir sie bezahlen – und das ist dann ein ganz anderer Schnack.“

Im Süden des Kreises sei es nie anderes geregelt gewesen, im Norden wurde es vor einigen Jahren eingeführt. Björn Schönefeld: „Wegen der Ganztagsschulen und der freien Schulwahl hat sich die Schülerbeförderung extrem verteuert.“ Dem sei mit der Streichung der Gegenfahrten etwas entgegengewirkt worden. Was aber nicht bedeutet, dass Betroffene keine Chance haben, aus dem Dorf weg zu kommen. „Für die haben wir ja das Anruf-Sammel-Taxi“, stellt Schönefeld klar.

von Andreas Olbertz

erstellt am 22.Jun.2017 | 13:31 Uhr