Stormarn : Wieder mehr Arbeitslose im Kreis

Den zweiten Monat in Folge ist in Stormarn die Arbeitslosenzahl gestiegen. Im Juli war ein Plus von 34 Arbeitslosen ermittelt worden, im zurückliegenden Monat waren es sogar 222. 4468 Menschen sind aktuell arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 3,5 entspricht – ein Anstieg um 0,2 Prozentpunkte. Das ist immer noch der niedrigste Augus-Wert, seit Erhebung der Daten auf Kreisebene vor 20 Jahren.

Verglichen mit dem Vorjahr sind 183 Menschen weniger auf Arbeitssuche. Die Arbeitslosenquote lag seinerzeit bei 3,7 Prozent.

„Dies ist typisch für die Entwicklung im Sommer und zur Ferienzeit“, zeigt sich Arbeitsamts-Chefin Heike Grote Seifert von der Entwicklung unbeeindruckt: „Mehr als ein Drittel des Anstiegs ist auf junge Menschen zurückzuführen, die sich in diesem Monat nach Schul- oder Ausbildungsende arbeitslos gemeldet haben. Ihre Arbeitslosigkeit ist aber in der Regel nur von kurzer Dauer, weil die einen als Fachkräfte am Markt gesucht sind und die anderen demnächst eine Ausbildung oder ein Studium aufnehmen.“

Gestiegen ist auch die Zahl arbeitsloser Geflüchteter, deren Sprach- und Integrationskurse endeten. Für die gelte es, „die passenden Anschlüsse zu realisieren, um ihre berufliche Integration voranzutreiben“, sagt Grote-Seifert. Ausländer machen ein Viertel der Statistik aus.

Nach dem Ferienende, da ist sich die Arbeitsamts-Chefin sicher, wird die Arbeitslosigkeit im Kreis wieder zurückgehen. „Wie robust der Arbeitsmarkt aktuell ist, belegt nicht nur der deutliche Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr, sondern auch die unverändert hohe Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften. Sie haben uns seit Jahresbeginn schon über 4 100 Stellen und damit 3,6 Prozent mehr als im letzten Jahr gemeldet.“

Im August hat das Arbeitsamt im Kreis Stormarn insgesamt 2 119 freie sozialversicherungspflichtige Stellen gezählt. Dies sind 322 mehr als im Vorjahresmonat. Neue Mitarbeiter werden insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, Baugewerbe, Handel, Verkehr und Logistik, im Gesundheitsbereich sowie der Arbeitnehmerüberlassung gesucht.

von Andreas Olbertz

erstellt am 01.Sep.2017 | 06:00 Uhr