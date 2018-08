Bad Oldesloe : Wie schmeckt Heimat?

Projekt Plan B: Fortsetzungs-Veranstaltung am Montag im Hölk

von Andreas Olbertz

28. August 2018, 13:03 Uhr

Das Projekt Plan B geht am kommenden Montag, 3. September, ab 16 Uhr der Frage: „Wie schmeckt Heimat? erneut auf den Grund. Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im Mai laden die Akteure rund um den Treffpunkt im Plan B zur zweiten Veranstaltung in den Hölk ein. Unter Federführung der tohus gGmbH entstand gemeinsam mit den Nachbarn das Motto zur Veranstaltung. Andrea Gillert, eine Nachbarin aus dem Quartier, entwarf den Flyer. Heinz Rolfes steuerte dank seiner ehrenamtlichen Kontakte als Behördenlotse und Sprachpartner im „Kaktus“ die persische und arabische Übersetzung bei. Insgesamt hängt der Flyer in sieben Sprachen aus.

Nachbarschaft und Interessierte aller Nationen sind eingeladen, sich zu treffen und das Büfett im Treffpunkt Plan B (Im Hölk 2, hinter dem Sozialkaufhaus Brawo) mit Köstlichkeiten aus ihrer jeweiligen Heimat zu bereichern.

„Nach dem Erfolg im Mai haben wir beschlossen, regelmäßig zu dieser Veranstaltung in den Treffpunkt einzuladen. Essen und Feiern ist immer eine gute Gelegenheit, sich über Sprachgrenzen hinaus zu verständigen und kennenzulernen“, sagt Fabian Josten von der tohus gGmbH. Neben Essen und Getränken stehen auch Spielgeräte bereit. Wenn das Wetter mitspielt, findet die Veranstaltung im Freien im Gang zwischen dem Sozialkaufhaus Brawo und dem Treffpunkt statt.

> Nähere Informationen zum Projekt gibt es im Internet unter www.

q-acht.net/bad-oldesloe. Ansprechpartner ist Fabian Josten, mobil 0170/3301396, Mail: f.josten@tohus.alsterdorf.de.