Wie ein Kloster entsteht

Anfassen – miterleben – ausprobieren: Das etwas andere Projekt im Geschichtserlebnisraum Roter Hahn

Avatar_shz von shz.de

28. August 2020, 12:34 Uhr

Lübeck | Eben war noch Verkehrslärm, ein paar Meter weiter hängt Hühnergegackere und Schafgeblöke in der Luft. Wie aus der Stadt gefallen erstreckt sich der Geschichtserlebnisraum Roter Hahn in Lübeck-Kücknitz auf zwei Hektar eigenem Gelände und weiteren zehn Hektar Wald, Wiesen und Moor, die nebenan erkundet werden können. Der Geschichtserlebnisraum ist eine offene Kinder- und Jugendeinrichtung mit Bauspielplatz, Pferden, Schafen, Ziegen, Gänsen, Hühnern und einem Dorf mit früh- und hochmittelalterlichen Rekonstruktionsbauten. Gleich neben der Wandstabkirche St. Nicolai entsteht als jüngstes Bauprojekt ein Kloster. Das Europäische Hansemuseum hat dies zum Anlass genommen, der Einrichtung eine Ausstellung zu widmen.



Ein slawischer Krieger entsteht





War gerade von Ruhe die Rede? Die hat in diesem August für zehn Tage Pause. Musik röhrt über den Dorfplatz, und die wird noch von Kettensägen-Gebrüll überlagert. Es sind Gäste aus Flensburg, zwölf Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule Holzbildhauerei und ihr Lehrer Heinrich Öttinger, die zu einem gemeinsamen Projekt mit dem Geschichtserlebnisraum angereist sind.

Ein slawischer Krieger entsteht da, eine Apfelpflückerin, ein wachsamer Zyklop, eine Hand – insgesamt zwölf Großskulpturen, die Teil der Flensburger Ausbildung sind und die am Ende das Lübecker Gelände schmücken werden. Öttinger und Frank Thomas vom Geschichtserlebnisraums sprechen von einer Win-Win-Situation, zu der man sich zusammengefunden habe. Die einen haben Platz und Gelegenheit für ihre raumgreifenden Arbeiten, die gastgebenden anderen ernten die künstlerischen Früchte. Platz für diese Gäste und seit den ersten Lockerungen auch wieder für Kinder, Jugendliche, Erwachsene aus der Umgebung ist hier selbst unter den corona-bedingten Hygienevorschriften vorhanden.

Paradies. Das Wort mag überstrapaziert sein, mit Blick auf die Rekonstruktionsbauten, den Bauspielplatz, die liebevoll angelegten Kräuter- und Gemüsegärten, die Tiere, die Obstbäume drängt es sich trotzdem auf. Eidechsen sonnen sich auf warmen Steinen, Schmetterlinge flattern über Wildblumen, Hühner scharren im Mist, Gänse beobachten streng das Geschehen. Hierher kommen Kinder und Jugendliche mit und ohne pädagogischen Förderbedarf, hier ist aber auch ein Naherholungs-Hort für alle. Und genauso solle es sein, sagt Frank Thomas, einer der Initiatoren dieser Einrichtung. Die wurde mit einer Diplomarbeit geboren, die er als Student der Sozialpädagogik („Und Tischlersohn!“) verfasste.

Im Mai 1999 ging dann ein von der Hansestadt mit zwei Stellen ausstaffierter eingetragener Bolz- und Tummelplatz an den Start. 2020 wird der Geschichtserlebnisraum von 20 angestellten Mitarbeitern (zwei davon mit ganzen Stellen) und dem „Klostervolk“, einer Schar ehrenamtlicher Mitarbeiter, betreut. Die Kosten für den Grundstock zahlt die Hansestadt. „Aber alle sichtbaren Zeugnisse sind von Stiftungen finanziert“, so Frank Thomas. Gebaut wurde mit den Kindern und Jugendlichen von Anfang an. Selber machen, sich ausprobieren, etwas entstehen lassen, etwas können – das sind Erfahrungen, die hier gemacht werden.

Der Weg zu den Rekonstruktionsbauten kam dann mit der Suche nach einem Thema für die ersten Sommerferien wie von selbst. „Wir hätten Indianer nehmen können, oder Astronauten“, sagt Frank Thomas. „Es wurden Wikinger.“ Und so entstand ein Grubenhaus. Mittlerweile haben sich ein wikingerzeitliches Langhaus, ein slawisches Blockhaus, ein Pfostenhaus, Hühnerstall, Klosterscheune, Flechtwandhaus, Kolonistenhaus, Kaufmannshaus, Ziegelei, Tretkran, Wippdrechselschuppen dazugesellt. Und natürlich die mit herrlichen Malereien ausstaffierte Wandstabkirche St. Nicolai samt Glockenturm, in der in normalen Zeiten Trauungen, Taufen und Weihnachten gefeiert werden.

Außen an der Kirche macht sich in diesem Sommer der aus Niebüll stammende Tischler Momme ans Werk, ein Wandergeselle, der wie etliche andere auf dem Geschichtserlebnisraum Station macht, Momme schon zum zweiten Mal. Bei seinem ersten Aufenthalt hat er an dem gewaltigen Eichenschrank nach romanischem Vorbild mitgebaut, der 700 Kilogramm schwer im Klosterrohbau auf seinen finalen Platz unter der – von einer Auszubildenden perfekt gebauten – Holztreppe wartet.

Und apropos Auszubildende: Auch die bleiverglasten Klosterfenster sind Lehrlings-Werke. 2026 ist als Jahr der Fertigstellung dieser Klosteranlage anvisiert. Gebaut wird seit 2018, die Idee entstand vor 15 Jahren; mit ihr, so das Konzept des Geschichtserlebnisraums, manifestiere sich „die ganzheitliche Verzahnung unserer übergreifenden Kultur-, Sozial- und Bildungsarbeit“. Geschichte soll in Kücknitz zum Anfassen, Miterleben und Ausprobieren sein.



„Zeige mir und ich erinnere“





Genau das hat den Geschichtserlebnisraum Roter Hahn zum attraktiven Kooperationspartner des Europäischen Hansemuseums gemacht. In Kücknitz wird sinnlich erfahrbar, was es im Museum zu lernen gibt. Darüber hinaus hebt Sören Affeldt, der Leiter des Bereichs Bildung und Vermittlung im Museum, die handwerklichen Fähigkeiten und historischen Kenntnisse der Mitarbeiter im Geschichtserlebnisraum hervor.

Und überhaupt: „Erzähle mir und ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere. Lass mich tun und ich verstehe.“ So sagt es der Gelehrte Konfuzius. Die Geschichtswerkstatt Roter Hahn hat sich dies auf die Fahne geschrieben. Und per hauseigenem Gutenbergdruck auf Karten verewigt.