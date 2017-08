Bad Oldesloe : Wie der Poggensee zu einem Schlamm-Bad geworden ist

vergrößern 1 von 1 Foto: Niemeier 1 von 1

Musik lief, Stockbrot konnte am Feuer gegrillt werden, und auf einer Hüpfburg durften sich die jungen Besucher austoben – im Prinzip fehlten trotz Sonnenscheins am Himmel nur die begeisterten Besucher am Poggensee. Für die Mitarbeiter in Bad Oldesloes Freibad verlief die Saison insgesamt frustrierend. „Ich kann mich nicht erinnern, dass schon mal über Monate so wenige Besucher bei uns waren“, sagt Ömer Dagkesen, Bademeister am Poggensee.

Dafür gebe es unterschiedliche Gründe. Zwar sei das Wetter sehr wechselhaft, oft schlecht gewesen, aber das hätte es auch früher gegeben. In diesem Jahr blieb das Bad auch an sonnigen Tagen und bei Aktionen leerer als früher. „Manche Mitmenschen wissen solche Angebote nicht mehr wirklich zu schätzen, was natürlich schade ist. Aber vor allem befindet sich die Liegewiese auch in einem sehr schlechten Zustand“, so Dagkesen.

Während er das berichtet, versuchen zwei Kinder zur Schaukel zu kommen. Bis zu den Knöcheln sacken sie in dunklem Schlamm ein, der grüne Bläschen schlägt. „Wir sind zum ersten und letzten Mal in dieser Saison hier. Wir waren sonst immer in Bargteheide und wollten uns das hier mal anschauen, weil wir eigentlich Naturbäder schöner finden, aber das geht gar nicht“, sagt Nicole Lindner, die aus einem Dorf bei Ahrensburg nach Oldesloe gekommen war.

Die Umstehenden nicken. „Es macht einfach keinen Spaß“, sagt Nathlie Groß. Die 18-Jährige wollte eigentlich Freunde zum Mitkommen überreden, doch „die kommen nicht mehr mit an den Poggensee. Das sieht hier einfach zu ungepflegt aus. Manchmal stinkt der Schlamm sogar. Die Feuchtigkeit sorgt außerdem für viele Mücken“, sagt sie und zeigt auf ihre zerstochenen Beine – „von zwei Mal sonnen gestern und heute.“

„Teenager oder Gruppen junger Erwachsener sehe ich dieses Jahr fast gar nicht mehr“, sagt Dagkesen. Er und seine Kollegen fühlen sich von den Stadtwerken, denen das Freibad gehört, „komplett im Stich gelassen.“ Es habe einen Ortstermin gegeben, bei dem mitgeteilt worden sei, dass man aktuell gar nichts machen könne. „So schlimm sei es ja auch nicht, hieß es da außerdem. Wenn man das in so einem Zustand lässt, muss man sich nicht wundern, wenn niemand mehr kommt. Das ist meine Meinung“, zeigt sich Dagkesen sauer.

Bei den Vereinigten Stadtwerken verweist man an die Stadtverwaltung. Aufgrund der politischen Beschlüsse sei eine Lösung des Problems kurzfristig nicht möglich. „Es ist so, dass zwei Bachläufe im angrenzenden Naturschutzgebiet ausgebaggert werden müssten. Dazu konnte sich der Umweltausschuss aber nicht durchringen. Es wurde immer auf die lange Bank geschoben. Das ist ärgerlich“, sagt der amtierende Bürgermeister Horst Möller (CDU).

Solange das Wasser weder abfließen noch – wegen der Bodenbeschaffenheit – versickern kann, bleibe das Problem weiter bestehen. „Ich hoffe, dass wir da zu einem Beschluss kommen. Das Freibad ist sehr wichtig für Bad Oldesloe. Es kann nicht heißen: Naturschutz oder Freibad. Das muss und kann zusammen funktionieren“, so Horst Möller.





von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 24.Aug.2017 | 18:24 Uhr