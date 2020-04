Bad Oldesloe : Wie das Oldesloer Quartiersprojekt „Plan B“ Corona trotzt

Maria Herrmann: „Wir sind sehr gut vernetzt“, Plan B informiert über Hilfsangebote in der Krise.

28. April 2020, 11:14 Uhr

Bundesweit müssen sich soziale Projekte den neuen Herausforderungen durch die Corona-Krise stellen. Vielfach bedeutet das ein umfassendes Umdenken und Restrukturieren der Hilfsangebote. Auch in Bad Oldesloe kann das Quartiersprojekt „Plan B“ der Evangelischen Stiftung Alsterdorf seine Arbeit nicht wie gewohnt umsetzen. Das Team um Maria Herrmann entwickelt daher neue Ideen, wie den Menschen im Quartier weiterhin geholfen und so auch Vereinsamung vorgebeugt werden kann.

Unter #CoronaWirgefühl berichtet die Deutsche Fernsehlotterie auf Instagram, Facebook und in ihrem Online-Magazin über die derzeitigen Herausforderungen sozialer Projekte durch die Corona-Pandemie und zeigt kreative Wege, wie Projekte wie das „Plan B“ in Bad Oldesloe ihre Arbeit für Hilfebedürftige weiterführen und neu denken.

Mit internationalen Kochprojekten wie „Wie schmeckt Heimat“, Graffitispray-Aktionen und Nachbarschaftsfesten hat sich das vor zwei Jahren gegründete Quartiersprojekt „Plan B“ einen Namen gemacht. Das partizipative Nachbarschaftsprojekt, das auf Mitmachen und gemeinsamen Aktionen basiert, steht wie viele soziale Projekte bundesweit durch die Corona-Krise vor großen Herausforderungen. Wie können Hilfsprojekte wie das „Plan B“ in Zeiten von Social Distancing weiter ihre Arbeit betreiben? Das Quartiersprojekt bietet seine Beratungen – zum Beispiel in sozialen und bürokratischen Fragen – nun per Mail, WhatsApp oder telefonisch an, Teamkonferenzen finden per Skype statt. „Wir sind in Bad Oldesloe sehr gut vernetzt, das zahlt sich nun umso mehr aus: Wir können die Bewohnerinnen und Bewohner über Hilfsangebote – und davon gibt es sehr viele – informieren. Aushänge dazu haben wir in zehn Sprachen in den Fenstern unseres Quartiersbüros platziert. Wir schauen aber auch genau hin: Wo fehlt es vielleicht noch an Hilfe?“, so Quartiersmanagerin Maria Herrmann. Die Soziallotterie, die bundesweit jedes Jahr 400 karitative Projekte fördert, informiert auch darüber, wie man soziale Projekte und Hilfebedürftige derzeit unterstützen kann. Die Corona-Hilfe-Hotline lautet: 0800-866 55 44.