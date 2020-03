Elmenhorst : Widerstand, Wunsch und Wirklichkeit

Elmenhorster „Theaterflöhe“ beschäftigen sich im neuen Stück mit der Nazi-Zeit.

Avatar_shz von shz.de

07. März 2020, 14:55 Uhr

Elmenhorst | Rechtes Gedankengut ist auf dem Vormarsch in Europa, auch in Deutschland. Anlass für die Elmenhorster Gruppe „Theaterflöhe“, sich mit dem Nationalsozialismus zu beschäftigen. Konkret geht es in ihrem neuen Stück „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ um die studentische Widerstandsgruppe, die in München mit Briefen und Flugblättern gegen das Unrechtsregime der Nazis kämpfte. Die Mitglieder wurden beim Verteilen von Flugblättern verhaftet und nach einem Schauprozess 1943 hingerichtet, aber sie sind bis heute nicht vergessen.

„Wir halten uns weitgehend an das Drehbuch für das Filmdrama, das 2005 erschienen ist“, sagt Regisseur Lennart Hamann. In 25 kurzen und episodenhaften Szenen geht es um Widerstand, den Wunsch nach Freiheit und den Glauben ans Gute im Menschen. Im Fokus stehen das Verhör von Sophie Scholl durch die Geheime Staatspolizei, der Schauprozess und Briefwechsel mit ihrem Verlobten Fritz Hartnagel.

Die Jugendlichen (15-19 Jahre) haben sich vor zwei Jahren für dieses Stück entschieden. „Sie wollten den Widerstand gegen Rechts im weitesten Sinn thematisieren“, sagt Hamann. Im Mittelpunkt steht der Widerstand gegen den Nationalsozialismus, den sie allenfalls aus dem Geschichtsunterricht kennen. „Natürlich gibt es den Wunsch, mutig zu handeln“, sagt Greta Gloistehn, die Darstellerin der Sophie, „aber die Möglichkeit dazu ist schwer zu beurteilen.“ Denn die heutige Lebenswirklichkeit sei mit der in der Nazi-Diktatur nicht zu vergleichen: „Die Menschen wurden damals sehr manipuliert.“ Zudem seien damals auch die Familien durch die Sippenhaft bedroht gewesen. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass sowas nicht wieder passiert.“

Das Thema sei heute wieder sehr aktuell, wenn man die steigende Zahl rechtsextremer Anschläge betrachte, so Mads Ole Clasen. „Rechte Einstellungen werden zunehmend toleriert“, sagt Lauren Aden, „es gibt aber auch wachsende Gegenbewegungen und Widerstand.“ Für ihn gibt es Hoffnung, „denn die Demokratie ist noch nicht verloren“.

>Aufführungen sind Sonnabend, 14., und Sonntag, 15. März, in der Dieter-Hamann-Sportstätte geplant. Beginn ist jeweils um 15.30 Uhr.

Karten gibt es in der Bargteheider Buchhandlung zum Preis von 6 Euro. Weitere Vorstellungen sind im Kleinen Theater Bargteheide geplant, Termine stehen noch nicht fest.