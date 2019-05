Bad Oldesloe : Wetter im April: Sonne satt und wenig Regen

24. April war mit 23,6 Grad der wärmste Tag des Monats, die Nacht zum 10. April mit minus 4,2 Grad am kältesten.

von shz.de

08. Mai 2019, 13:40 Uhr

Bad Oldesloe | Die Reihe der überdurchschnittlich warmen Monate riss auch im vergangenen April nicht ab. Mit einer mittleren Temperatur von 9,1 Grad lag der Monat 1,2 Grad über dem langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010.

Damit war der April der 13. zu warme Monat in Folge. Vor allem das Skandinavienhoch „Katharina“ bestimmte längere Zeit unser Wetter und brachte viel Sonnenschein. Dabei gelangte zunächst noch recht kühle Luft zu uns, so dass die Temperaturen zum Ende der zweiten Woche nicht mehr über die 10-Grad-Marke hinauskamen. Am 11. April wurden tagsüber nur 6,6 Grad erreicht. Ab der Monatsmitte sorgte dagegen warme Kontinentalluft für frühlingshafte Temperaturen über 15, zum Teil sogar über 20 Grad.

Traumhaftes Frühlingswetter herrschte ebenso an den Oster-Feiertagen. Der Höchstwert des Monats wurde mit 23,6 Grad am 24. April gemessen. In 6 Nächten gab es noch Frost. Am kältesten war es mit minus 4,2 Grad in der Nacht zum 10. April. Besonders zum Monatsende hin zeigte sich das Wetter dann doch wechselhaft. Dabei fiel zeitweise Regen. Insgesamt kamen im April 11,9 Liter pro Quadratmeter zusammen, was nur 28 Prozent des Klimamittels entsprach. Der größte Tagesniederschlag fiel mit 3 Litern am 26. April. Durch den überwiegenden Hochdruckeinfluss zeigte sich im April häufig die Sonne. Mit gut 246 Stunden Sonnenschein lag der April

41 Prozent über seinem Soll von 175 Stunden. Insgesamt war der April sonnig, warm und trocken.