Bad Oldesloe : Wettbewerb Stadtradeln beginnt im September

Bereits 13 Stormarner Kommunen haben ihre Teilnahme zugesagt und leisten damit einen Beitrag zu Gesundheit und Klimaschutz.

Avatar_shz von shz.de

12. Mai 2020, 11:09 Uhr

Bad Oldesloe | Radfahren ist ein Gewinn für Gesundheit und Klima und bringt bei dem guten Wetter besonders viel Spaß. Deshalb machen auch schon 13 Kommunen in Stormarn mit beim bundesweiten Wettbewerb. Und das Land fördert die Aktion über RAD.SH. Damit mehr Menschen mitradeln können, läuft der dreiwöchige Wettbewerb dieses Jahr in Stormarn im Herbst. Dann gilt es, so viele Kilometer zu sammeln wie möglich: Vom 5. bis 25. September.

Stadtradeln ist in Stormarn eine Erfolgsgeschichte: Immer mehr Kommunen und immer mehr Radfahrer/innen haben in den vergangenen Jahren mitgemacht: 2019 haben 4989 Radelnde aus zehn Städten und Gemeinden in drei Wochen eine Strecke von mehr als 15 Mal um die Erde in den Wettbewerb eingebracht: 604.143 Kilometer. Was für ein Zeichen für den Klimaschutz. Der Umstieg aufs Fahrrad spart den Ausstoß von Treibhausgasen ein. Bei einer Umrechnung dieser Strecke gegenüber Autoverkehr wären das knapp 86 Tonnen

CO2 (Kohlendioxid).

2020 sind 13 Kommunen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und dem Kreis Stormarn dabei: Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bargteheide, Barsbüttel, Delingsdorf, Glinde, Großhansdorf, Lütjensee, Oststeinbek, Reinbek, Reinfeld, Tangstedt, Trittau.

Anmelden können sich Radfahrer im Wettbewerb demnächst auf www.stadtradeln.de. Der Wettbewerb beginnt im September, aber natürlich muss kein Rad auf den September warten. Radfahren ist gerade jetzt ein schöner Ausgleich in der Natur mit frischer Luft. Radfahren nützt dem Klima immer. Setzen Sie ein Zeichen und genießen Sie auch die schönen Radrouten im Kreis, zu finden unter: www.kreis-stormarn.de/go/radtour.

>Angebote des ADFC finden Sie außerdem online unter der Adresse: www.adfc-stormarn.de.