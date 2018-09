Wespen fliegen auf Lollis

Plage in Lübecker Bäckerei mit einem tollen Trick vom Tisch

von shz.de

20. September 2018, 07:24 Uhr

Abuzer Can Güllüpinar von der St.-Jürgen-Bäckerei in der Helmholzstraße in Lübeck war wegen der Wespenplage in seiner Bäckerei schon am Verzweifeln. Die kleinen Biester belagerten die Kuchenauslage und fraßen den gesamten Zuckerguß von den Gebäckstücken. Da war guter Tat teuer und der 23-Jährige überlegte: Wie kann man die Wespen bloß vertreiben? Er versuchte es mit angezündetem Kaffeesatz, da er dachte, dass der Qualm die Plagegeister verjagen könnte. Auch spezielle Leuchtlampen kamen zum Einsatz. Aber auch diese brachten kein positives Ergebnis. Ein Kunde meinte, es würde helfen, die Tiere einfach mit einem Staubsauger aufzusaugen. Zu dieser drastischen Maßnahme wollte Abuzer Can Güllüpinar dann aber doch nicht greifen. Die Wespen sollten am Leben bleiben.

Er überlegte weiter: Wie locke ich die Wespen vom Kuchen weg? Plötzlich hatte der junge Mann eine Eingebung und kam auf die Idee, ein Brötchen mit mehreren Lollis zu bespicken. Und siehe da: Die Wespen flogen auf die Süßigkeit und stürzten sich darauf. Fortan lassen die gelb-schwarzen Flieger den Kuchen links liegen. „Sogar für bestimmte Sorten schwärmen die Wespen“, erklärt Abuzer Can Güllüpinar:

„Die Lieblingssorten sind Lollis mit Erdbeer- und Apfelgeschmack. Lollis mit Zitronengeschmack rühren sie gar nicht erst an und Lollis mit Coca-Cola-Geschmack nur im äußersten Notfall.“

Am Tag verputzen die Tiere zirka 15 Stück, aber das ist es Abuzer Can Güllüpinar wert. Die Wespen haben ihre Lollis, er seine Ruhe. Und die Kunden sind zufrieden.