Ahrensburg : Wertvoller Wegweiser

Infos für Fachkräfte von morgen: In Ahrensburg findet Anfang Juli der dritte Ausbildungs-Schnuppertag statt.

Schule fertig – und dann? Viele Jugendliche haben noch keine Vorstellung von ihrem späteren Berufsleben, ihnen fehlen Informationen über das Arbeitsfeld, über die Unternehmen und die Ausbildung. Eine wertvolle Orientierungshilfe bietet der Ausbildungs-Schnuppertag (AST), der in diesem Jahr zum dritten Mal unter der Regie der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule (SLG) stattfindet – und zwar am 3. und 4. Juli.

„Der Wirtschaftsstandort Ahrensburg boomt, wir haben hochqualifizierte Unternehmen und zahlreiche Weltmarktführer“, sagt Bürgermeister Michael Sarach während eines Schnuppertag-Pressegesprächs, „das Problem ist, Fachkräfte zu generieren.“ Genau dort setzt der AST an: „Machen Sie mit, präsentieren Sie ihr Unternehmen“, rief Sigrid Mayer-Jendrek die Firmen zur Teilnahme auf, „der Schnuppertag bietet die Möglichkeit, erste Kontakte zu jungen Menschen, die in das Berufsleben starten, zu knüpfen.“

Nach dem ersten Schnuppertag im Jahr 2016 wurde das Projekt auf zwei Tage ausgeweitet, im Durchschnitt beteiligten sich rund 40 Firmen und 35 Schüler. „Unser Traum ist, dass wir Plätze für 200 Schüler haben“, sagte Sigrid Mayer-Jendrek, Koordination Berufs- und Studienberatung an der SLG. Projektpartner sind neben der Wirtschaftsförderung der Stadt Ahrensburg die Bundesagentur für Arbeit Bad Oldesloe, die Barmer GEK und die Sparkasse Holstein. „Aus diesem Schnuppertag sind zahlreiche Praktikumsverträge entstanden“, betonten Manfred Bauszus (Barmer) und Philipp Teuffel (Sparkasse).

Firmen können sich an beiden Tagen oder auch nur an einem Tag beteiligen. Ansprechpartner an der SLG ist Jannik Gasde, Telefon 04102/88050 oder E-Mail jannik.gasde@slg-ahrensburg.org. Bei der Wirtschaftsförderung gibt Anja Gust, Ruf (04102) 77-166, Mail anja.gust@ahrensburg.de, Auskunft. Der Schnuppertag entstand übrigens auf eine Initiative von Bettina Skutta vom Elternbeirat der SLG.