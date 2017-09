Ahrensburg : Wertvolle Begegnungen

vergrößern 1 von 2 Foto: Niemeier 1 von 2

Ali Haydar Mercan pustet durch und tippt stolz auf das Programmheft, das vor ihm auf dem Tisch liegt: „Es ist geschafft. Dass es so viel Arbeit ist, hätte ich am Anfang nicht gedacht. Aber es ist richtig schön, jetzt zu sehen und zu wissen, was dabei rausgekommen ist“, sagt der junger Ahrensburger. Der türkischstämmige Kurde hat in diesem Jahr zum ersten Mal die Gesamtkoordination des „Interkulturellen Herbst“ übernommen, der vom 10. September bis zum 10. November mit unterschiedlichsten Veranstaltungen an diversen Orten in der Schlossstadt über die Bühne gehen wird. Insgesamt sind es rund 30 Events, die so unter einem großen gemeinsamen Motto stehen: „Begegnung verbindet und belebt“.

In Zeiten, in denen Populisten, Angst und Abneigung gegenüber Fremden gefühlt wieder auf dem Vormarsch ist, sei die Veranstaltungsreihe ein „sehr deutliches Zeichen, dass Ahrensburg bunt ist und bleibt“, sagt Mercan und die Vertreter der beteiligten Vereine und Institutionen nicken zustimmend. „Sollen die Populisten doch reden und mag man uns auch kritisieren. Wir haben hier in unserer Stadt eine vielfältige Kultur und keinen Platz für braunen Müll“, wird Mercan emotional und deutlich.. Bürgermeister Michael Sarach hat die Schirmherrschaft für den „Interkulturellen Herbst“ übernommen. Er bedankte sich bei allen Beteiligten, ohne deren großes Engagement all das nicht möglich sei. „Begegnungen sind wertvoll, sie sorgen für Verständnis füreinander. Gemeinsam kann man viele Dinge bewegen“, ist sich Sarach sicher. Das umfangreiche Programm reicht von der beliebten internationalen kulinarischen Begegnung mit lukulischen Genüssen zum Auftakt bei „A Table“ (10.9./1.10./10.12.) über interessante Vorträge zu verschiedensten Themen bis zur Filmreihe im Bruno Bröker Haus oder dem Sommerfest des Stadtteil-Arbeitskreis „Die Gartenhölzer“ (16.9.). Am. 3. Oktober öffnet die türkisch-islamische Gemeinde ihre Türen am „Tag der offenen Moschee“. Musikalisches Highlight ist in diesem Jahr das Konzert der Klezmergruppe „Yxalag“ (25.10.) . Freuen dürfen sich neugierige Gäste auch wieder auf „Orte der Begegnung“ im Gartenholz (24.9.), wo unterschiedlichste (Garten-)Kulturen aus Griechenland, der Türkei, Russland und Deutschland nebeneinander Parzellen bewirtschaften. Vorträge beschäftigen sich mit der Emanzipation im Islam, der Flucht aus Afghanistan oder auch mit der weiblichen Schuldverstrickung im Nationalsozialismus. Eine Großnichte Heinrich Himmlers hat sich dafür intensiv und kritisch mit ihrer Familiengeschichte beschäftigt (25.9.). Das Kinderhaus lädt zwischen dem 16. und 20. Oktober an fünf Tagen zu „Vielfalt erleben“.

von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 04.Sep.2017 | 16:18 Uhr