Bad Oldesloe : Wertstoff-Tonnen würde groß und teuer

Ob ein Kleiderbügel in die graue Tonne oder den gelben Sack gehört, hat nichts mit dem Kleiderbügel zu tun, sondern mit der Frage, wie er in den Schrank kam. Wenn er im Laden gekauft wurde, muss er in die graue Tonne. Wurde er zusammen mit Hemd oder Hose erworben, ist der Bügel Teil der Verpackung und kann in den gelben Sack.

Mit diesem absurden System (nicht dem einzigen) leben die Deutschen, seit 1991 Unternehmen der Lebensmittel- und Verpackungsbranche das Duale System Deutschland, kurz DSD, gründeten. In den gelben Sack oder die gelbe Tonne sollten Verpackungen aller Art landen – zwecks Weiterverwertung. Finanziert wird das System über Abgaben für Yogurtbecher und Co. Wer zahlt, wurde lizensiert und durfte darf den grünen Punkt auf die Verpackung drucken.

Bis 2001 konnte der Verbraucher zumindest theoretisch erkennen, was in den gelben Sack gehört. Dann entschied die EU-Kommission, dass aus Wettbewerbsgründen auch Firmen den grünen Punkt verwenden dürfen, die andere Verwertungssysteme nutzen. So ist DSD zwar eine GmbH, besteht aber tatsächlich aus elf Unternehmen, die in mehr als 450 Vertragsgebieten sammeln. Stormarn und der Kreis Herzogtum Lauenburg sind je eines davon.

Die Probleme sind aber überall dieselben und haben mit der Verwertung nichts zu tun: Was in den gelben Sack darf, hängt eben nicht vom Material ab, sondern von der Frage, ob es mal eine Art Verpackung war. Dass hatte sich bereits 2015 mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ändern sollen. Die Kommunen und die Firmen des DSD konnten sich aber auf keine gemeinsame Lösung verständigen.

Der Gesetzgeber hätte die Verantwortung wieder an die Kommunen zurückgeben können, zündete aber lieber die nächste Stufe in dem verwirrenden und verworrenen System: Man machte aus der Verpackungsverordnung ein Gesetz, um über eine höhere Verwertungsquote die getrennte Stoffsammlung durch die Hintertür einzuführen. Um die Städten und Kreisen zu beruhigen, erhielten sie eine Wahlmöglichkeit: Sie können entscheiden, ob es bei den Gelben Säcken bleibt oder ob es eine Wertstofftonne geben soll, in die dann auch Plastikeimer und -bälle, Barbie-Puppen, Bauklötze oder Bratpfannen dürfen. Oder wie der Fachmann sagt: Stoffgleiche Nichtverpackungen, abgekürzt SNVP.

Eine echte Wahl haben die Kommunen damit aber nicht, denn die DSD-Firmen wollen den Hut aufbehalten und die Sammlung organisieren. Die AWSH – am Ende also der Bürger – soll lediglich bezahlen: Für die stoffgleichen Nichtverpackungen und für die im Vergleich zu den Säcken deutlich teurere Abfuhr. Und angesichts der erwarteten Menge müsste eine orange Tonne mindestens 240 Liter fassen.

Zwar hat AWSH-Geschäftsführer Dennis Kissel bereits erste Gespräche geführt, seine Vorstellung, dass die AWSH die Wertstofftonnen beschafft und die Sammlung ausschreibt, fand bei der DSD-Vertretern allerdings keinen Widerhall. Kissel: „Eigentlich weiß ich im Moment noch nicht mal, mit wem ich verhandeln muss, weil DSD alle drei Jahre neu ausschreibt und es dann andere Verantwortlichkeiten gibt.“

Er berichtet heute im Umweltausschuss (18.15 Uhr in Raum F 22 im WAS-Gebäude am Bahnhof ) über den Stand der Dinge. Schließlich schreibt das neue Gesetz nicht zwingend vor, eine Wertstofftonne aufzustellen. Eine Sammlung von „stoffgleichen Nichtverpackungen“ ist auch über die Recyclinghöfe möglich. Ein Drittel bis zur Hälfte dessen, was in den gelben Säcke oder Tonnen geworfen wird, landet ohnehin in der Müllverbrennung.

von Rolf Blase

erstellt am 04.Sep.2017 | 16:37 Uhr