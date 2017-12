Ahrensburg : Wertschätzung für die Feuerwehr

vergrößern 1 von 2 Foto: rtn 1 von 2

von Rolf Blase

erstellt am 10.Dez.2017 | 14:32 Uhr

„Wir würden uns sehr freuen, wenn das so beschlossen wird“, sagt Ahrensburgs Ortswehrführer Florian Ehrich. Im Hauptausschuss am Montag um 19.30 Uhr im Peter-Rantzau-Haus geht es auch um Geld für die Feuerwehrleute. Keine großen Summen, aber die sind auch nicht entscheidend, denn im Vordergrund stehen Anerkennung und Wertschätzung. Die Zahl der Einsätze ist stark gestiegen. „Wir sind schon wieder bei mehr als 450“ sagt Ehrich, „als ich in die aktive Wehr eingetreten bin, waren es weniger als 100 im Jahr.“ Mittlerweile werden die Feuerwehrleute jeden Tag gerufen – und fahren meistens mit dem eigenen Auto zur Wache. Außer Verpflegung und Erfrischungen für und nach dem Einsatz gibt es bislang nichts von der Stadt.

„Da ist es verständlich, wenn sich Kameraden fragen, ob sie sich das noch leisten können oder wollen“, sagt Ehrich. „Nachbarkommunen zahlen längst eine Aufwandsentschädigung. Da will man schon wissen, warum das in Ahrensburg nicht gemacht wird.“ Weil die drei Ortswehren mit 140 aktiven Männern und Frauen schon einige Kameraden verloren haben, hatte man sich überlegt, wie die Leistungen der Ehrenamtler besser gewürdigt werden können.

Vier Ideen wurden auf Vorschläge der Kameraden mit der Stadtverwaltung besprochen. Kostenloses Parken und eine kostenlose Nutzung der Stadtbücherei wären nicht möglich, weil eine „Bevorzugung von Mitgliedern der Feuerwehren allein wegen ihrer Mitgliedschaft“ nicht zulässig sei. Auch andere Vereinsvorstände und die Kommunalpolitiker seien Ehrenamtler, denen man die Privilegien dann ebenfalls zugestehen müsse.

Eine Kostenentschädigung für Fahrten hatte die Stadt bislang abgelehnt, weil „der Verwaltungsaufwand für die Abrechnung außer Verhältnis zum Anspruch“ gestanden hätte. Zukünftig soll es nun eine pauschale Auslagenerstattung geben, die aber individuell ausgezahlt wird: Vier Euro je Einsatz. Das wären rund 15 000 Euro für den städtischen Haushalt.

Auch die anteilige Kostenübernahme für körperliche Fitness soll ausgebaut werden. Im Rahmen des Programms „Fit for Fire“ dürfen Feuerwehrmitglieder bereits einmal die Woche kostenlos ins Badlantic, was auch sehr gut angenommen wird. Andere Gruppen treffen sich zum Fußball und Co. Dass Feuerwehrleute körperlich fit sein müssen, gilt für Atemschutzträger besonderes. Da die Trainingsmöglichkeit in einem Studio ganz andere als im Badlantic sind, sollen sie 22 Euro im Monat für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio bekommen. Das ist die gleiche Summe, mit der im Haushalt der freie Eintritt ins Badlantic kalkuliert ist. Bei 73 Atemschutzträgern würde das die Stadt gut 19 000 Euro im Jahr kosten. Der Zuschuss soll zudem ein Anreiz für potenzielle Bewerber sein, in die Feuerwehr einzutreten und dort auch zu bleiben.

Genau darum geht es Florian Ehrich. „Mitgliederwerbung ist aufwändig. Wir wollen unsere Mitglieder halten. Das ist noch wichtiger.“ Die Summen sind für die Stadt nicht besonders groß, stehen aber für Wertschätzung. Ehrich: „Feuerwehren sind kein Verein, sondern wie eine städtische Einrichtung zu sehen. Unser Dienstherr und direkter Vorgesetzter ist der Bürgermeister. “