Stormarn : Wertarbeit für „Frauen mit Zuwanderungserfahrung“

von Rolf Blase

erstellt am 15.Dez.2017 | 14:00 Uhr

Ende 2011, mit der Einführung von Hartz IV und der Kürzung der Arbeitsgelegenheiten. musste die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Stormarn (BQS ) aufgelöst werden. Deren Verantwortliche hatten schon vorher eingeräumt, dass es immer schwieriger geworden sei, Hilfeempfänger in Jobs zu vermitteln, weil immer mehr gravierende Hemmnisse aufwiesen: Keine Ausbildung, Sucht, Schulden, Krankheit oder persönliche Probleme.

Kreis stellt zwei Beraterinnen ein





Gesetzlich wurden die Jobcenter gegründet, die für Langzeitarbeitslose zuständig wurden. Die jährlich 100 000 Euro für BQS wollte die Kreispolitik aber weiter zur Verfügung stellen. So entstand das Projekt „Wert-Arbeit“. Drei Jahre standen weiter Langzeitarbeitslose im Fokus. Dann legte der Bund Programme auf, die in die gleiche Richtung gingen.

2016 wurden Projekt und Geld deshalb auf „Geflüchtete“ ausgerichtet. Und ab 2018 soll es um die „ganzheitliche Integration von Migrantinnen und ihren Familien“ erweitert werden. „Rückenwind“ heißt der Vorschlag des Jobcenters, mit dem man die „Teilhabe von Frauen mit Zuwanderungserfahrung“ am Arbeitsmarkt forcieren will, „die aus kulturellen und sozialen Gründen häufig mit erheblichen Hemmnissen belastet ist“.

Erstes Ziel ist eine „vollumfängliche Integration von 15 Migrantinnen“ in einem Jahr. Dafür stellt der Kreis zwei Beraterinnen mit „sozialpädagogischen Fachkenntnissen sowie Erfahrung im Case-und Projektmanagement“ ein. Die Personalkosten dafür werden auf 100 000 Euro geschätzt, hinzu kommen Sachkosten von gut 30 000 Euro für Qualifizierung, Büro, EDV etc. , die das Jobcenter übernimmt. An dem ist der Kreis mit 15,2 Prozent beteiligt, bezahlt also gut 4500 Euro.

Kosten soll „Rückenwind“ trotzdem nicht, sondern im Gegenteil noch Geld sparen. Die Berechnung ist dieselbe wie bei Wertarbeit, nur dass damals die durchschnittlichen Kosten einer Bedarfsgemeinschaft in Stormarn 830 Euro im Monat betrugen und heute mehr als 1000, was an mehr Großfamilien, höheren Mieten und gestiegenen Hartz- IV-Sätzen liegt. Gut 12 000 Euro pro Jahr ergeben bei 15 Migrantinnen 180 500 Euro, von denen knapp 82 000 Euro auf die Miete entfallen. Bei Kosten von 130 000 Euro blieben also 50 000 Euro übrig.

Weitere Einsparungen seien durch das zweite Ziel möglich, die Vermittlung weiterer 15 Migrantinnen in Arbeit, auch wenn der Verdienst nicht so hoch ist, dass keine Zahlungen des Jobcenters mehr notwendig sind. Bei Familien reicht oft auch eine „vollumfänglich integrierte“ Person oft nicht aus, um die Leistungen an die Bedarfsgemeinschaft komplett abzulösen.

Von den knapp 1700 Geflüchteten, die in Stormarn in Betreuung sind, haben drei Viertel (74 Prozent) keine oder kaum Sprachkenntnisse. Auch bei längerer Aufenthaltsdauer seien die Kenntnisse häufig nicht ausreichend, so Jobcenter-Leiterin Doris Ziethen-Rennholz. Gleichzeitig ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit mehr als drei Personen deutlich gestiegen. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der im Jobcenter betreuten Personen mit Kindern unter drei Jahren sind mittlerweile nicht-deutscher Herkunft.

Rückenwind für Geringqualifizierte



Bei „Rückenwind“ geht es um „Frauen mit geringer oder ohne Qualifizierung, Arbeitserfahrungen, geringen Deutschkenntnissen und mit starker Einbindung in familiäre Verpflichtungen, die zudem durch ein stark konservativ geprägtes Familien-und Geschlechterrollenbild innerhalb der Familie individuell begrenzt“ seien. All diese Faktoren stellten „erhebliche multiple Hemmnisse im Hinblick auf eine Integration in Ausbildung oder Arbeit dar und verhindern zugleich die gesamtgesellschaftliche Integration, heißt es in dem Konzept. Dem haben der Sozial- und Mittwochabend der Hauptausschuss bereits zugestimmt, endgültig sollte es im Kreistag (gestern Abend) verabschiedet werden.