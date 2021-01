Frage des Tages : Werden Sie sich gegen Corona impfen lassen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

11. Januar 2021, 10:58 Uhr

Bad Oldesloe | Auch in Stormarn haben in der vergangenen Woche die stationären Impfungen gegen Corona begonnen. Personen über 80 Jahren und Mitarbeiter aus Pflege und Medizin können sich für Impftermine anmelden, soweit welche frei sind, was von der Menge des verfügbaren Impfstoffs abhängt.

Insgesamt wurden in Stormarn bisher 1405 Personen bereits geimpft. Davon 480 im neu eröffneten Impfzentrum in Bad Oldesloe.

Unsere Frage an Sie lautet heute:

Werden Sie sich gegen Corona impfen lassen? Ja, ich werde mich impfen lassen, wenn ich an der Reihe bin Nein, ich werde mich nicht impfen lassen, weil ich den aktuellen Impfstoffen nicht traue Nein, ich werde mich nicht impfen lassen, weil ich das für unnötig halte Ich wurde bereits geimpft Ich habe mir dazu noch keine Gedanken gemacht zum Ergebnis

