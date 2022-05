Umfrage vor dem Wahltag : Wer wird am 8. Mai Bürgermeister in Bad Oldesloe?

Wird sich Amtsinhaber Jörg Lembke durchsetzen oder Herausforder Tom Winter?

06. Mai 2022, 18:05 Uhr

Bad Oldesloe | Am Sonntag, 8. Mai, haben rund 19.500 Wahlberechtigte in Bad Oldesloe die Wahl zwischen den parteilosen Kandidaten Jörg Lembke und Tom Winter? Der Gewinner ist ab 1. Oktober der neue oder der neue alte Bürgermeister der Kreisstadt? Was glauben Sie wie das Ergebnis am Ende aussehen wird?

In unserer kleinen Umfrage können sie ihre Stimme abgeben. Die Abstimmung erfolgt natürlich anonym.

Unsere Frage an Sie lautet heute:

Wer wird am 8. Mai Bürgermeister in Bad Oldesloe ?

Hinweis: Die Abstimmung endet am Sonnabend, 7. Mai, um 23.59 Uhr.

