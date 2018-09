Wer vertritt die Bürgermeisterin?

von shz.de

25. September 2018, 16:00 Uhr

Personalien stehen auf der Tagesordnung der Sitzung der Bargteheider Stadtvertretung am morgigen Donnerstag. Die Posten der zweiten Stellvertretung der Bürgermeisterin und der Bürgervorsteherin müssen noch besetzt werden. Für die Vertretung der Bürgermeisterin haben die Grünen das Vorschlagsrecht. Ihre Kandidatin Dr. Ruth Kastner fand in der letzten Sitzung keine Mehrheit. Anke Schlötel-Fuhlendorf (SPD) ist aus beruflichen Gründen von allen Ämtern zurückgetreten. Als ihr Nachfolger tritt Mehmet Dalkilinc als Kandidat an.

Auf der Tagesordnung steht auch die Satzung für die Erweiterung von Getriebebau Nord. Gegen die Neufassung der Straßenreinigungssatzung dürfte es ebenfalls keinen Widerspruch geben, der zuständige Ausschuss hat sie einstimmig gebilligt. Die Einbindung von Elektromobilität ins Klimaschutzkonzept der Stadt soll beschlossen werden. Bei künftigen Fortschreibungen soll der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie ermächtigt werden, darüber in eigener Regie zu entscheiden.

Die Situation der Kinder- und Hortbetreuung in Bargteheide gilt zurzeit als bedarfsgerecht. Die Planung soll fortgeschrieben werden. Der Bauhof benötigt ein neues Mehrzweckfahrzeug, unter anderem für den Winterdienst. Das Alte war nach einem Totalschaden im vergangenen März ausgefallen. Die Stadtvertretung soll für eine Ersatzbeschaffung 78000 Euro bereitstellen. Netto werden aber nur etwa 11000 Euro fällig, der Rest wird von der Versicherung und dem Verkauf des Unfallfahrzeugs gedeckt.

Außerdem steht ein Antrag der FDP auf der Tagesordnung. Danach soll der Stadtdialog in einer Erprobungsphase bis zum Ende kommenden Jahres fortgeführt werden. Kosten und Nutzen sollen danach gegenübergestellt werden.

Bargteheide erhält Zuschüsse des Landes für die Sanierung von Schultoiletten. Insgesamt wurden 160 000 Euro bewilligt. In der Carl-Orff- und der Dietrich-Bonhoeffer-Schule sind die Bauarbeiten weitgehend abgeschlossen. Anne-Frank-Schule und das Kopernikus-Gymnasium folgen im kommenden Jahr. Für die Stadt bleiben Kosten von knapp 80000 Euro übrig.

Die Sitzung der Stadtvertretung beginnt am morgigen Donnerstag um 19 Uhr im Stadthaus.