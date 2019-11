Fussball-Regionalliga : „Wer unzufrieden ist, kann gehen“

Vorstandssprecher Schikorra erwartet, dass der VfB Lübeck als Einheit auftritt. Landerl nicht im Zentrum der Kritik.

10. November 2019, 17:43 Uhr

Jeddeloh | Die Enttäuschung saß tief. Rolf Landerl konnte es auch auf der Rückfahrt im Bus nur schwer fassen. „So bitter kann Fußball sein. Es war ein emotionales Spiel. Wenn das 3:2 für uns ausgeht, kann uns das richtig zusammenschweißen. Jetzt aber überwiegt die Enttäuschung“, sagte der Coach des VfB Lübeck nach dem 3:3 in der Fußball-Regionalliga Nord beim SSV Jeddeloh.

Landerl ärgert sich

In der sportlichen Analyse attestierte er seinem Team, „in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft“ gewesen zu sein. „Leider war uns eine Führung nicht vergönnt, die es vielleicht mal zu einem einfacheren Spiel gemacht hätte. Trotzdem hatten wir in der Pause ein gutes Gefühl.“ Von den anschließenden Rückschlägen ärgerte den Österreicher vor allem das 2:1. „Das war ärgerlich, aus einer eigenen Ecke so einen Konter zu kassieren.“ Danach war er mit dem Team und der Einstellung zufrieden. „Die Moral war top, und es war nicht unverdient, dass wir in dieser Phase in Führung gegangen sind.“ Die jedoch reichte nicht, und das machte auch Landerl zornig:

Verständnis für Fan-Unmut

Wie nur wenige Spieler stellte sich Landerl auch den nicht allzu zahlreich mitgereisten Fans. „Es war natürlich nicht freundlich, wie ich dort empfangen wurde“, sagte der 44-Jährige. „Aber ich kann das verstehen, weil das Ergebnis sehr enttäuschend ist.“ Erstmals seit langer Zeit wurde Landerl, seit nunmehr dreieinhalb Jahren im Amt, von den Fans direkt und auch in einigen Kommentaren in den sozialen Netzwerken in Frage gestellt. „Ich verstehe, dass die erste große Unzufriedenheit aufkommt“, sagte er. „Aber wir müssen unsere Aufgaben erledigen und dafür sorgen, dass wir auch in der kommenden Woche gut vorbereitet sind“, erklärte Landerl.

Keine Trainerdebatte

Trotz des späten Tiefschlags, der erneut wichtige Punkte im Aufstiegsrennen kostete, beteiligte sich Vorstandssprecher Thomas Schikorra auf Nachfrage nicht an einer aufkeimenden Trainerdebatte. „Ich glaube nicht, dass uns ein Wechsel auf der Trainerposition weiterbringen würde. Wir haben uns in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Rolf als Verein entwickelt und Vertrauen zueinander.“

Schikorra sieht Handlungsbedarf

Gleichzeitig drückte Schikorra aber auch aus, dass er durchaus Handlungsbedarf sieht. „Wir müssen lernen, eine Einheit zu werden“, erklärte der Rechtsanwalt und wurde deutlich: „Das betrifft Spieler, Trainer und Umfeld. Wir waren im vergangenen Jahr eine bessere Einheit.“ In seinen Worten drückte Schikorra bereits aus, dass er in Gesprächen in den kommenden Tagen auch heiße Eisen anpacken will. „Das Gejammer und Mit-dem-Finger-auf-andere-Zeigen muss aufhören“, sagte er. „Wer unzufrieden ist, der kann zu mir kommen und sofort gehen.“ Künftig solle das gemeinsame Ziel Aufstieg wieder im Mittelpunkt stehen. „Wir haben ein gemeinsames Ziel und so müssen wir auch auftreten. Man hat den Eindruck, dass einige bei uns nicht mit-, sondern gegeneinander arbeiten. Es ist enttäuschend, dass wir auch bei Auswärtsfahrten inzwischen vieles für die Mannschaft machen, ein großes Team dabei haben, es vom Sportdirektor bis zum Zeugwart aber nicht schaffen, dabei insgesamt etwas Positives auszustrahlen.“

3. Liga weiter im Visier

Der Aufstieg in die 3. Liga ist für die Lübecker weiterhin aus eigener Kraft erreichbar. Schikorra:

Um das künftig zu gewährleisten, scheint der Vorstand entschlossen, auch vor personellen Konsequenzen in Mannschaft oder Umfeld nicht zurückzuschrecken.