Abstimmung 2017 : Wer soll Mensch des Jahres in Stormarn werden?

von vst

erstellt am 23.Nov.2017 | 13:40 Uhr

Es ist mittlerweile ein guter Brauch, dass der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (sh:z) jedes Jahr besonders engagierte Personen vorstellt und die Leserschaft bittet, die „Menschen des Jahres“ zu wählen. Seit 15 Jahren werden Vorbilder für gesellschaftliches Engagement einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Wie in den vergangenen Jahren dürfen die Leserinnen und Leser des Stormarner Tageblatts nach der Vorstellung der drei Nominierten einmal mehr darüber entscheiden, wer am Donnerstag, 7. Dezember, ab 18.30 Uhr im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Bürgerhaus von Bad Oldesloe an der Mühlenstraße 22, zum „Mensch des Jahres 2017“ im Kreis Stormarn gewählt wird. Die Sieger oder Siegerinnen aus den jeweiligen Kreisen werden anschließend landesweit in allen sh:z-Tageszeitungen vorgestellt.

Die Abstimmung für den Menschen des Jahres 2017 im Kreis Stormarn läuft noch bis zum 1. Dezember.

Die Redaktion möchte allein schon die Nominierung als Anerkennung verstanden wissen – stellvertretend für die vielen anderen Ehrenamtler im Kreis.

Porträts: Wir stellen Ihnen die beiden Einzelkandidaten Jens Löper und Hella Lorberg sowie den Verein Kaktus in den nächsten Ausgaben gesondert vor.