Bad Oldesloe : Wer ist bis 12 Uhr mittags der größte Schreihals?

An Himmelfahrt findet das erste Wettkrähen der Hähne in der Kreisstadt seinen Sieger

von shz.de

06. Mai 2018, 12:52 Uhr

Wie ist’s mit Ausschlafen am Himmelfahrtstag? Höchstens bis zehn! Denn dann weckt der Geflügelzuchtverein am 10. Mai die Kreisstadt und ruft die Oldesloer auf, beim ersten Hähnewettkrähen der Stadt mitzuzählen.

Von 10 bis 14 Uhr lädt der Verein für Geflügelzucht Bad Oldesloe und Umgebung von 1896 zu einer spaßigen, aber auch informativen Veranstaltung rund um die schönen Seiten des Landlebens in die Gärtnerei von Foller ein. Der Familienbetrieb, der Geflügelzüchterverein und der Imkerverein Reinfeld-Zarpen machen Lust auf Hof und Garten - und auf einen kleinen Familienausflug am Vatertag zum Poggensee.

Etwa 20 Hähne, kleine und große, warten auf das Startsignal um 11 Uhr. Wer bis 12 Uhr am häufigsten gekräht hat, ist der Gewinner. Die Gäste sind auch die Jury und die Hühnerzüchter fiebern natürlich mit.

Die gefiederten Machos spornen sich in der Regel gegenseitig an, den Nachbarn immer wieder zu übertönen: Schön, laut und vor allem möglichst oft, denn darum geht es. Es werden aber auch schöne Zuchtstämme einiger Rassegeflügelzüchter zu sehen sein.

Am Stand des Vereins erhalten Interessierte Information zu Hühnerzucht und -haltung, auch im kleinen Garten. Die Jugendgruppe stellt sich mit einem Mitmachangebot vor. Für die jüngsten Gäste gibt es Popcorn, und John Baas kommt mit seinem kleinen Fahrgeschäft. „Der Himmelfahrtstag wird immer mehr Familientag, und der Spaß soll dabei für niemanden zu kurz kommen“, sagt Dietrich Schmidt vom Verein für Geflügelzucht.



Der Eintritt ist frei





Die Gastgeber, Familie von Foller, öffnen ihre Gärtnerei, in der jetzt viele bienenfreundliche Sommerblumen, Stauden, Sträucher und Kräuter blühen. Für den Nachmittag im Garten können sich die Gäste dort mit kräftigen Pflanzen versorgen. Bei Quarkideen gibt es süße Desserts, der Geflügelzüchterverein grillt und bietet Erfrischungsgetränke an. Die Seefelder Landmilch stellt sich vor. Die Wollschwalben stricken zwischen Pflanzen und Blumen und bieten ihre Strümpfe an. Bilder mit Landmotiven stellt die Grabauer Künstlerin Gesa Tams-Koll aus, auch da ist Humor Programm. Der Imkerverein Reinfeld-Zarpen kommt mit dem Bienenmobil in die bienenfreundliche Gärtnerei.

>Anfahrt: Die Gärtnerei von Foller befindet sich auf dem Weg zum Poggensee, Poggensee 1A, Parkplätze sind dort ausreichend vorhanden. Das Hähnewettkrähen findet im Staudenbereich des Betriebes statt. Eintritt frei.