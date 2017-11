Wer hat Angst vorm coolen Wolf?

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 28.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Rotkäppchen und der böse Wolf gehört zu den bekanntesten Märchen der Gebrüder Grimm und wurde von der Oldesloer Bühne bereits vier Mal aufgeführt. Als diesjähriges Weihnachtsmärchen kommt es erstmals im Kultur- und Bildungszentrum (Kub) auf die Bühne und wurde von Regisseurin Birgit Kuhlke gehörig „entstaubt“ und mit peppigen Dialogen, ein bisschen Action und viel Situationskomik aufgefrischt. Das Weihnachtsmärchen wird insgesamt neun Mal im Kub aufgeführt, Premiere ist am Sonntag, 3. Dezember, um 14 Uhr.

Der „böse“ Wolf (Max Sacharow) ist eher charmant und richtig cool – anfangs jedenfalls – und Rotkäppchen freundet sich sogar mit dem Zotteltier aus dem Wald an, was es aber bald bereuen wird. Viel Slapstick bietet das Männertrio mit dem Förster Piffpaff (Horst Külper), dem Müller Haferkorn (Peter Clasen) und dem Schneider Schnibbel (Ed Kretz). Sie spielen die Helden, obwohl sie eigentlich Angsthasen sind, stolpern furchtsam und auch mal übereinander in den dunklen Wald und machen sich gegenseitig immer wieder Mut, wenn sie den wilden Wolf jagen. Kinder werden jedenfalls ihre helle Freude haben an den lustigen Wortspielen der drei Vollblutschauspieler, die schon seit vielen Jahren bei der Oldesloer Bühne spielen.

Peter Clasen ist seit fast 50 Jahren dabei und spielte bereits beim ersten Weihnachtsmärchen 1971 in „Rumpelstilzchen“ mit. Seitdem stand der 74-Jährige in sage und schreibe 39 Märchen auf der Bühne, sehr zum Entzücken der kleinen und großen Zuschauer, die seine ausdrucksvolle Mimik und markante Stimme lieben.

Aber auch Horst Külper, der als mutiger Förster versucht, etwas Ordnung in seine chaotische Truppe zu bringen, ist schon seit 13 Jahren Mitglied bei der Bühne und mit 76 Jahren der älteste im Ensemble. Und Ed Kretz, der seit fünf Jahren zur Crew gehört, spielt den schusseligen Schneider, der mit dem Mundwerk genauso flink ist wie mit seiner Nadel.

Die Rolle des Rotkäppchens wurde mit Lisann Sophie Silberborth (12) und ihrer besten Freundin Hanna Kronziel (13) doppelt besetzt. Die beiden Schülerinnen der Ida-Ehre-Schule sind Naturtalente, haben aber mit Tennis, Reiten, Jiu Jitsu und Gitarrespielen noch jede Menge andere Hobbys. Hanna spielte bereits als Dorothy die Hauptrolle beim Zauberer von Oz, Lisann ist erst seit Anfang des Jahres bei der Bühne. Die beiden teilen sich auch das Kostüm mit rotem Käppchen, weißer Bluse und Schürze und einer schwarzen Weste. Beide Mädchen haben blonde, geflochtene Zöpfe und sehen aus wie ein Bilderbuch-Rotkäppchen, das geradewegs aus dem Märchenbuch zu kommen scheint.

Für die kleinen Zuschauer gibt es keine Minute Langeweile und in der kurzen Umbaupause warten ein paar Überraschungen auf sie. „Wir haben das Stück diesmal extra kurz gehalten, mit Pause dauert es nur anderthalb Stunden“, sagt Birgit Kuhlke.

Am Ende ihrer Nerven waren Marianne Klinksiek und Uta Theissen, die das ungewöhnliche Kostüm für den Wolf kreierten, der in einem künstlichen Fuchspelz steckt. „Das Kostüm zu nähen war ein Riesenakt“, gesteht Uta Theissen, die den flauschigen Stoff in einem Geschäft in Lübeck fand. Allein den Reißverschluss einzunähen war eine riesige Herausforderung für die beiden Schneiderinnen. Und auch die Kopfmaske war alles andere als einfach zu nähen. Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ziemlich schwer. Ich bin eben ein Kuschelwolf“, sagt Max (16), der im Stück „Mörder mögen’s messerscharf“ den Butler spielte. „Ich soll ja nicht allzu gruselig aussehen, damit die Kinder keine Angst haben“, sagt der toll geschminkte Isegrim. Nicola Albers und ihr Team von der Maske haben da ganze Arbeit geleistet. Der Wolf schwankt zwischen charmant, lässig und gefährlich, kann wunderbar heulen und findet dann sein verdientes Ende, das alle Kinder kennen.

>Aufführungstermine Kub-Saal:

Sonntag, 3. Dezember, um 14 Uhr (Premiere)

Samstag, 9. Dezember, 14/17 Uhr

Sonntag, 10. Dezember, 11/14 Uhr

Samstag, 16. Dezember, 14/17 Uhr

Sonntag, 17. Dezember, 14/17 Uhr.