Reinbek : Wenn ein Küchenjunge durch das Schloss führt

Mit einem speziellen Audioguide bekommen Kinder einen Eindruck auf das Schlossleben vor 300 Jahren.

17. Februar 2019, 13:36 Uhr

Reinbek | Wie ging es zu vor 300 Jahren im Reinbeker Schloss? Während man sich einen Tag der adeligen Besitzer vielleicht noch vorstellen kann, so bleibt das Leben der „kleinen Leute“, des Personals eher unbeachtet. Für Erwachsene wird bei der Besichtigung des Schlosses schon seit geraumer Zeit ein Audioguide in deutscher und englischer Sprache angeboten. Ganz neu ist eine akustische Führung speziell für Kinder: Aus Sicht eines Küchenjungen. Lasse Elfers aus Reinbek und sein Freund Josse waren zwei der ersten Besucher, die auch die Kinderversion ausprobiert haben. Die Zehnjährigen begaben sich mit dem Küchenjungen auf eine Zeitreise und haben das Schloss auf spannende Weise erkundet. Mit tollem Erfolg: Die Schüler der Mühlenredder Grundschule waren begeistert. In knapp einer Stunde haben sie alle Räume mit Inventar kennengelernt. Es stehen insgesamt zehn Audioguides zur Verfügung, so dass die Führung auch für Kindergeburtstage oder Klassenausflüge geeignet ist.