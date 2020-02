Wenn ein geliebter Mensch stirbt ...

Ahrensburg | Der Tod eines geliebten Menschen verändert das Leben. Die Trauer zeigt sich bei jedem anders. Die Auseinandersetzung mit dem Verlust kann helfen, ins Leben zu finden. Deshalb möchte die Beratungsstelle für Frauen und Mädchen e.V. eine „Unterstützungsgruppe für Menschen in Trauer“ einrichten. Auf einem kostenfreien Infoabend am Dienstag, 18. Februar, um 18 Uhr in der Beratungsstelle (Waldstr. 12) können Interessierte die Gruppenleiterin Martina Hessler und Teilnehmerinnen kennenlernen. Weitere sieben Termine kosten 70 Euro und finden jeweils dienstags von 18 bis 20.30 Uhr statt. Gruppengröße: sechs, maximal zehn Teilnehmerinnen. Infos und Anmeldung an frauenberatung@best-ahrensburg.de oder (04102) 821111.