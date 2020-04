Trittau : Wenn die Natur in den Wäldern erwacht

In den Forsten werden derzeit junge Bäume gepflanzt, nach dem milden Winter droht eine Mäuseplage.

Cordula Poggensee

15. April 2020, 14:50 Uhr

„Vom Eise befreit...“ – so beginnt der „Osterspaziergang“ aus dem „Faust“ von Johann Wolfgang von Goethe. Doch von eben jenem Eis muss sich die Natur nach dem vergangenen nass-milden Winter in diesem Jahr ganz sicher nicht befreien. Denn obwohl durch die Corona-Krise derzeit vielerorts das Leben für die Menschen still zu stehen scheint – vor der Haustür explodiert jetzt im Frühling geradezu die Natur und lockt die Menschen mit blühenden Blumen und grünen Büschen und Bäumen nach draußen.

Das ist auch in den Stormarner Waldgebieten so. Die Bäume zeigen erstes, schüchternes Grün, auf den Böden sprießen die weißen Buschwindröschen, und die gelben Blüten des Scharbockskrauts sorgen für bunte Farbtupfer. Seit Wochen haben auch die vielen Vögel ihre Stimmen wiedergefunden und lassen überall mit ihrem fröhlichen Gezwitscher die krisenbedingten Sorgen und Nöte vergessen.

Doch während die Wälder in Stormarn im Frühjahr zu Spaziergängen und Wanderungen einladen – mit einem dem Corona-Virus geschuldeten Abstand, versteht sich –, wird in selbigen derzeit auch gearbeitet. So werden bis Ende April die neuen, frostempfindlichen jungen Bäume gesetzt. In den insgesamt vier Landesforsten im Kreis – in Reinbek, Lütjensee, der Försterei Fohlenkoppel in Reinfeld und im Landesforst Hahnheide in Trittau – wird derzeit ein Teil der für das Gesamtjahr vorgesehenen 62.500 Neupflanzungen vorgenommen.

„In der Hahnheide werden das bis Jahresende 23.400 Rotbuchen und 7200 Eichen sein“, erklärt Dirk Prigge, Revierförster in der Hahnheide. Jetzt im Frühling finden in seinem Revier insgesamt 4000 in Baumschulen vorgezogene Jungbäume ihren endgültigen Standort, im Herbst werden die restlichen Bäume gepflanzt. Beim Buchenbestand wird in der Hahnheide grundsätzlich auf eine natürliche Verjüngung gesetzt, indem die Bucheckern der Altbäume den Generationswechsel einleiten.

Mit der Neuanpflanzung der vorgezogenen Laubbäume sollen die vorwiegend durch Nadelbäume geprägten Teile der Hahnheide langfristig in Mischwälder umgewandelt werden. „Mischwälder sind deutlich klimastabiler“, erklärt Dirk Prigge. So sei das Schwingungsverhalten der unterschiedlichen Baumarten auch verschieden. Das bedeutet, dass sich bei Sturm in den Mischwäldern Laubbäume anders bewegen, als ihre nadelntragenden Nachbarn, so dass Buchen quasi eine Stützfunktion für die Fichten darstellen. „Anders als in Monokulturen gibt es deshalb in Mischwäldern ganz selten oder keinen Flächenwurf“, sagt Förster Prigge.

Ein weiterer Vorteil der Umwandlung von reinen Nadel- in Mischwälder sei außerdem, dass die Verbreitung der Borkenkäfer eingedämmt würde, die massive Schäden anrichten können. Der Grund: Die „Buchdrucker“ und „Kupferstecher“, zwei besonders aggressive Arten der nur fünf Millimeter großen Borkenkäfer, greifen ausschließlich Fichten an. Wenn die Reihen der Nadelbäume aber durch Laubbäume unterbrochen sind, kann sich der Borkenkäfer nicht mehr so rasant ausbreiten.

Während in anderen Stormarner Waldgebieten nach den extrem trockenen Sommern die Wasservorräte im Boden noch nicht wieder aufgefüllt sind, gibt es in der Hahnheide nach dem extrem nassen Winter keine Probleme. „Die Feuchtigkeit und die relativ hohen Temperaturen waren letztlich sogar auch im Kampf gegen den Borkenkäfer hilfreich“, erklärt Dirk Prigge. Denn bei eher milden Wintertemperaturen würde zugleich auch in Borke und Bodenstreu der Schimmelpilz weiterwachsen, „und darin können die Borkenkäfer nur schlecht überwintern“, erklärt der Förster, „wir nennen das Verpilzung.“

Allerdings haben die milden Winter der vergangenen Jahre auch für die Stormarner Wälder – und hier vor allem für die Neupflanzungen und die anderen Jungbäume – ihre Schattenseiten. „Die Population an Mäusen ist extrem angestiegen“, weiß Dirk Prigge. „Vor allem Kurzschwanzmäuse wie Erd-, Feld- und Rötelmaus sind ein Problem. Die haben es als Vegetarier vor allem auf die Wurzeln und die Rinde ausschließlich von Laubhölzern abgesehen.“ Dabei sind besonders die frisch angepflanzten Jungbäume gefährdet, die von den kleinen Nagern abgetötet werden können. „Wenn die Wurzeln abgefressen sind oder rundherum die Borke, dann stirbt ein Baum ab“, erklärt der Hahnheider Revierförster.

Die derzeit besonders hohe Population der Mäuse hat allerdings auch einen erfreulichen Nebeneffekt: Durch das gestiegene Nahrungsangebot ist folgerichtig zugleich auch die Anzahl der natürlichen Feinde angestiegen. Dirk Prigge: „In der Hahnheide gibt es derzeit deutlich mehr Mäusebussarde, Eulen und Käuze. Letztendlich bleibt alles im Gleichgewicht.“