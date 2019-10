Bad Oldesloe : Wenn das Leben den Tod trifft – ohne Worte

Theaterabend der besonderen Art im Historischen Rathaus Bad Oldesloe.

12. Oktober 2019, 15:16 Uhr

Bad Oldesloe | Im Rahmen der diesjährigen Hospizwochen findet am Donnerstag, 24. Oktober, ab 19 Uhr im Historischen Rathaus Bad Oldesloe ein Theaterabend der besonderen Art mit dem Pantomimen und Clinic-Clown Christoph Gilsbach statt. Die Vorstellung „Das Leben – eine lebendige Betrachtung mit dem Tod“ wurde ermöglicht vom Ambulanten Hospizdienst Dasein und dem Palliativnetz Travebogen sowie durch die finanzielle Unterstützung der Sparkassenstiftung-Sozialstiftung Stormarn.

Christoph Gilsbach stellt „Das Leben“ anhand einer Zeitreise durch die menschlichen Lebensstufen dar. Unterschiedliche Lebensalter werden pantomimisch mit dem Tod konfrontiert und in neun Bildern in Szene gesetzt. Die einzelnen Szenen werden, je nach Ausgestaltung des Abends, mit Gedichten, Texten und/oder Musik untermalt. Sein Anliegen ist es, den Tod wieder ins Leben, in den Alltag zurückzubringen. Gerade in unserer modernen und schnelllebigen Zeit ist es notwendig, sich diesem wesentlichen Thema des Lebens wieder anzunähern. Gilsbachs Pantomime ist eine Einladung, den Tod als einen Teil von uns zu begreifen, nicht nur, weil wir weiterleben, sondern weil der Tod nicht das Ende ist. In seinem Pantomimenspiel – ganz ohne Worte – wird die Darstellung besonders eindrucksvoll und berührend.

Seit langem erkundet Christoph Gilsbach als Künstler, Clinic-Clown und Humorschaffender den Grenzbereich zwischen ernsten Themen und Humor. Dabei legt er Wert auf eine anspruchsvoll-tiefgründige und künstlerische Umsetzung. „Seit 1998 beschäftige ich mich mit der Arbeit des Humors und des Lachens in der Figur des Clinic-Clowns ,Prof. Spaghetti’. Durch diese Arbeit begegne ich der Heiterkeit, dem Lachen und der Freude in den Gesichtern der Patienten. Allerdings auch der Krankheit, dem Leid und dem Tod. Die ersten Erfahrungen mit der Begegnung des Todes im Krankenhaus haben mich tief gerührt und bewogen dieses Thema pantomimisch zu bearbeiten und umzusetzen.“

Eintrittspreis im Vorverkauf 11,50 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten 10 Euro.