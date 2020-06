Aktiv-Region : Weniger Verkehr, mehr Klimaschutz

Alsterland unterstützt Bargteheider Car-Sharing-Projekt und Schulhofgestaltung in Itzstedt.

06. Juni 2020, 15:42 Uhr

Bargteheide/itzstedt | Das Corona-Virus beeinflusst in diesen Tagen auch die Arbeit der Aktiv-Region Alsterland. Anstatt wie üblich persönlich zusammenzukommen, tagte der Vorstand des Vereins nun zum ersten Mal seit seiner Gründung digital. Doch auch auf diesem Wege konnten zwei Projektanträge verabschiedet werden.

Die Stadt Bargteheide erhält einen Zuschuss für die Schaffung eines innovativen Mobilitätsangebots. Die Aktiv-Region Alsterland unterstützt die Stadt mit 36.212 Euro bei der geplanten Durchführung einer dreijährigen Entwicklungspartnerschaft im Bereich Car-Sharing. Das Angebot soll zur Verringerung von Individualverkehr, zum Klimaschutz und der Steigerung der Mobilität der Bargteheider Bevölkerung beitragen. Das Car-Sharing-Angebot ist eines der ersten seiner Art in einer Stadt der Größe Bargteheides. Der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie wird den Beschluss über die Freigabe der Ausschreibung im Juni fassen.

Zudem bekommt der Schulverband im Amt Itzstedt einen Zuschuss in Höhe von 75.000 Euro für die Neugestaltung der Pausenhofanlagen der Schule im Alsterland, Standort Nahe. Der Schulhof wird in drei Bereichen mit verschiedenen Spielgeräten und Rastplätzen ausgestattet. Die Freizeitflächen können auch nach den Schulöffnungszeiten von Anwohnern der umliegenden Gemeinden genutzt werden. Die Planungen wurden mit Beteiligung der Schüler erarbeitet und spiegeln die Ideen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen wider. Die Fördermittel für diese Projekte stammen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), die von der Aktiv-Region Alsterland an Projektträger der Region vergeben werden können.