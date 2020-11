Fahrraddiebstahl in Bargteheide : Wem gehört dieses Fahrrad, das offensichtlich gestohlen wurde?

Die Polizei Bargteheide sucht den Besitzer eines Fahrrads, das zuvor offenbar am Bargteheider Bahnhof geparkt war?

18. November 2020, 15:44 Uhr

Die Polizei Bargteheide sucht nach der Besitzerin oder dem Besitzer eines rosa Fahrrads.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde das Damenfahrrad der Marke KS Cycling, Typ Tussand, in der Farbe Rosa, am 30.10.2020 vom Bahnhof in Bargteheide entwendet.

Die Polizei Bargteheide sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades.

Wer glaubt, dass es sich, um sein Fahrrad handelt oder den Besitzer kennt, soll sich an die Polizeistation Bargteheide unter 04532/7071-0

