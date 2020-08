Ammersbek : Wem gehört das Mountain-Bike?

Fahrrad an der Kindertagesstätte „Sonne und Mond“ im Teichweg gefunden.

11. August 2020, 16:28 Uhr

Ammersbek | Am Donnerstag, 6. August , wurden Beamte der Polizei Bargteheide zur Kindertagesstätte „Sonne und Mond“ im Teichweg in Ammersbek (Lottbek) gerufen. Eine Mitarbeiterin hatte dort am frühen Morgen unter anderem ein Fahrrad auf dem Gelände gefunden. Wie es dorthin kam, ist nicht bekannt. Bis heute hat sich der Eigentümer nicht gemeldet. Es handelt sich um ein Mountainbike, Guardian XC in schwarz-gelb mit 26"-Rädern und 21-Gang-Schaltung. Die Polizei Ammersbek sucht den Eigentümer des Rades: Wer vermisst das Fahrrad? Wer kennt den Eigentümer?



Hinweise an die Polizeistation Ammersbek unter (040) 35622647-0.



