Welfenspeise (weiß und gelb)

von Andreas Olbertz

21. April 2018, 08:00 Uhr

❏ Für die weiße Schicht des Nachtischs aus

1l Vollmilch

5 Esslöffel Zucker und

90 g Speisestärke (Maizena)

einen Pudding kochen.

❏ Dann zwei Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen und mit einem Schneebesen unter den noch heißen Pudding heben.

Entweder den Pudding dann in eine große Glasschüssel oder gleich in kleine Dessertschalen füllen.

Nun in einem kleinen Kochtopf

½ l Weißwein (Riesling)

110 g Zucker

2 ganze Eier

2 Eigelb

2 Esslöffel Zitronensaft

1 Päck. Vanillesoßenpulver

Alles gut verquirlen und unter ständigem Rühren mit einem Schneebesen oder elektrischem Mixer auf Mittelhitze der Kochplatte so lange weiter schlagen bis reichlich Dampf aufsteigt. Nicht kochen lassen!

❏ Dann auf Stufe 0 schalten und solange weiter schlagen, bis die Masse gebunden ist. Während des Abkühlvorgangs immer mal wieder durchrühren und dann auf den weißen Pudding verteilen.