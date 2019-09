Weiterhin Klärungsbedarf

Ahrensburger Stadtverordnete verschieben erneut Abstimmung über Rathaus-Raumprogramm

25. September 2019

Ahrensburg | Seit Monaten steht das Raumprogramm für den Erweiterungsbau des Rathauses auf der politischen Agenda. Einigen konnten sich die Stadtverordneten bislang nicht. So flog der Punkt auch in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung von der Tagesordnung. Es gab im Hauptausschuss keine Abstimmung, Vertreter haben weiter Beratungsbedarf.

Die Stadt Ahrensburg plant für das Gebiet des östlichen Stormarnplatzes eine Rathauserweiterung, den Bau einer Tiefgarage unterhalb der bestehenden Mehrzweckfläche und einen urbanen Park mit Bewegungsangeboten für unterschiedliche Altersgruppen einschließlich der Skateranlage.

Bevor der Realisierungswettbewerb jedoch ausgeschrieben werden kann, muss der Hauptausschuss über einige Punkte abstimmen. Zur Diskussion steht derzeit noch eine bestmögliche Lösung zur Schaffung von Stellplätzen: In Form eines Parkhauses oder Parkplatzes im Bereich des Stormarnplatzes als mögliche Alternative für eine Tiefgarage. Auch das Raumprogramm für den Erweiterungsbau ist noch nicht abschließend abgestimmt.

Uneins waren die Stadtverordneten auch beim Stellenplan. Die SPD stimmte in der Stadtverordnetenversammlung gegen die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Fachdienst II, der unter anderem für Grundsatzangelegenheiten, Kommunalverfassungsrecht, Wahlen und Gremienarbeit zuständig ist. „Grundsätzlich sehen wir die Notwendigkeit, in der Verwaltung durch einen immer weiter steigenden Arbeitsaufwand neue Stellen zu schaffen. Aber weder die Verwaltung noch die Ausschussmitglieder konnten uns schlüssig erklären, warum wir ausgerechnet in diesem Fachbereich eine zusätzliche Stelle brauchen“, begründete Jochen Proske (SPD) die Ablehnung. Bis auf SPD stimmten alle Stadtverordneten zu.

Einstimmt wurde die Erhöhung der Leihgebühren der Stadtbücherei beschlossen. Ab 2020 beträgt die Jahresgebühr damit 15 Euro. Verbunden ist die Erhöhung mit einer Ausweitung der Öffnungszeiten um fünf Stunden pro Woche. „Wir wurden vom Landesrechnungshof angemahnt, dass die Gebühren im Vergleich zu anderen Städten zu niedrig sind“, erklärt Christian Schubbert-von Hobe (Die Grünen). Eine Erhöhung sei daher nötig gewesen. Peter Egan (WAB): „Wir verdienen damit weder Geld noch gleichen wir damit Defizite aus.“ Kinder und Jugendliche müssen weiterhin nichts bezahlen. Auch Sozialhilfeempfänger und Flüchtlinge können kostenlos den Service der Bücherei in Anspruch nehmen.

Weiter stimmten die Stadtverordneten für die Neuvergabe der Stromkonzession für weitere 20 Jahre an die Ahrensburger Stadtwerke. Beworben hatte sich diesmal auch Schleswig-Holstein Netz, das sich im Auswahlverfahren aber nicht gegen den Konkurrenten durchsetzen konnte.

Bürgervorsteher Roland Wilde nahm bei der Sitzung im Marstall außerdem einige Ehrungen vor. „Unsere Richtlinien hören nach einer gewissen Anzahl von Dienstjahren einfach auf. Vielleicht konnten sich die Verfasser nicht vorstellen, dass jemand es als Stadtverordneter so lange aushält“, leitete Wilde ein. Rolf Griesenberg hat es länger ausgehalten, als alle anderen im Saal und macht noch immer Politik. Für 45 Jahre als Stadtverordneter wurde der SPD-Politiker jetzt geehrt – auch wenn es die Satzung nicht vorsieht.

Noch im Rahmen der Richtlinien befindet sich Cordelia Koenig (Die Grünen), die seit zehn Jahren dabei ist. Für einen der Anwesenden war es die letzte Sitzung: Horst Kienel, dienstältester Beamter und Leiter der Stadtwerke Ahrensburg, wurde in den Ruhestand verabschiedet. Roland Wilde: „Für seine herausragende Arbeit im Dienste unserer Stadt bin ich sehr dankbar.“