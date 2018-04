Weiße und rote Stimmzettel

von Andreas Olbertz

❏ In Bad Oldesloe bewerben sich in 14 Wahlkreisen 108 Direktkandidaten von acht Parteien/Gruppierungen, um einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung. 133 Listenkandidaten wurden aufgestellt. 27 Sitze in der Stadtverordnetenversammlung sind zu vergeben.

❏ Eine Fünf-Prozent-Hürde gibt es nicht mehr. Wie viele Stimmen für einen Sitz reichen, richtet sich nach der Wahlbeteiligung. Vor fünf Jahren waren es mindestens 165 Stimmen. 19 861 Oldesloer, die seit mindestens sechs Wochen in der Kreisstadt gemeldet sind und das 16. Lebensjahr vollendet haben, sind am Sonntag, 6. Mai, zwischen 8 und 18 Uhr zur Stimmabgabe in einem der 17 Wahllokale aufgerufen. Wählen dürfen auch Staatsbürger der EU-Staaten.

❏ Bei der Gemeindewahl (weiße Stimmzettel) hat jeder nur eine Stimme. Der rote Wahlzettel ist für die Kreiswahl. Für jedes Wahllokal sind acht Wahlhelfer eingeteilt. Da sich nicht genügend Freiwillige gemeldet haben, musste die Stadt Personen zwangsverpflichten. Wer keinen wirklich triftigen Grund vorweisen kann, muss zum Dienst ins Wahllokal. Wer sich weigert, bekommt ein Bußgeld von mehr als 50 Euro aufgebrummt. „Sonst wird das nicht ernst genommen“, so Wahlleiter Malte Schaarmann.