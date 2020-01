Dezember zu mild und sonnenreich : Weihnachtsmonat war auch in Stormarn zu warm

Temperaturen des Vormonats lagen 3,1 Grad über dem langjährigen Durchschnitt.

Avatar_shz von shz.de

05. Januar 2020, 13:38 Uhr

Bad Oldesloe | Der Dezember 2019 fiel deutlich zu mild und sehr reich an Sonnenschein aus. Zu Monatsbeginn herrschte zwar noch hoher Luftdruck, dennoch ging zeitweise ein wenig Regen oder Schneeregen nieder. Ab dem 6. Dezember zogen wiederholt Tiefdruckgebiete und ihre Ausläufer vorüber. Dabei gelangte oft milde, teilweise auch sehr milde Luft zu uns, und immer mal wieder regnete es. Lediglich am 13. Dezember mischte sich vorübergehend noch einmal Schnee ins Wettergeschehen ein. Diese wechselhafte Witterung sollte sich mit kleinen Unterbrechungen im Großen und Ganzen bis Weihnachten halten.

Auch an Heiligabend zog ein Tief („Cedric“) rasch über Deutschland hinweg und brachte zeitweise Regen. Erst in den letzten Tagen des Jahres dominierte schließlich wieder Hochdruckeinfluss. Frost gab es insgesamt in neun Nächten, vor allem am Monatsanfang und -ende.

Ein Eistag, an dem die Temperatur den ganzen Tag unter dem Gefrierpunkt blieb, wurde nicht registriert. Mit einer mittleren Temperatur von 4,8 Grad lag der Dezember am Ende 3,1 Grad über dem langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010.

Der Höchstwert des Monats wurde mit 12,6 Grad am 17. Dezember gemessen, am kältesten wurde es mit minus 2,7 Grad in der Nacht zum 3. Dezember. Der Niederschlag summierte sich auf 39,3 Liter pro Quadratmeter. Damit erreichte der Dezember 65 Prozent des Klimamittels. Am meisten Niederschlag fiel mit 7,1 Litern am 11. Dezember. Die Sonne zeigte sich häufig, und so konnte ein deutliches Plus verzeichnet werden. Mit 48,1 Stunden lag die Sonnenscheindauer 50 Prozent über dem Soll.



Monatsstatistik: Beschreibung der Grafik

Das Schaubild zeigt für jeden Tag des Monats den Wetterzustand als Wettersymbol in der oberen Zeile an. Dargestellt als blaugrauer senkrechter Balken ist für jeden Tag auch die Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter vermerkt (dazu gehört die blaue Skala links neben der Grafik).

Die senkrechten orange gefärbten Balken zeigen die tägliche Sonnenscheindauer an (die Werteskala befindet sich in diesem Fall rechts von der Grafik).

Die rote Temperaturkurve (die Temperaturskalen befinden sich links und rechts neben der Grafik) zeigt die Höchsttemperatur jedes Tages an, die blaue Kurve die Tiefsttemperatur des entsprechenden Tages.

Spezielle zusätzliche Hinweise gibt es zum wärmsten, kältesten und nassesten Tag des Monats, zur Sonnenscheindauer, zur höchsten täglichen Sonnenscheindauer und zur Niederschlagsmenge des jeweiligen Monats. Im oberen Bereich der Grafik finden sich auch noch Hinweise zu den Mondphasen.

Die durchgezogene waagerechte Linie im Diagramm zeigt das langjährige Temperaturmittel des Monats an, die gestrichelte waagerechte Linie des Temperaturmittel des aktuellen Monats.

Liegt die gestrichelte Linie also über der durchgezogenen Linie, so war der Monat zu warm, liegt die gestrichelte Linie dagegen unter der durchgezogenen Linie, so war der Monat zu kalt.

Links neben der Grafik befindet sich eine Legende mit weiteren Informationen. Dort sind u. a. auch noch einmal die exakten Temperaturwerte für die langjährige Mitteltemperatur und die aktuelle registrierte Mitteltemperatur des aktuellen Monats angeben.