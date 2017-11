Bad Oldesloe : Weihnachtsmann, aufwachen!

vergrößern 1 von 1 Foto: ank 1 von 1

von

erstellt am 24.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Lebkuchen und Spekulatius sind seit Wochen in den Supermärkten erhältlich, überall werden die Häuser und Vorgärten geschmückt und auch in den Straßen hängt schon die Weihnachtsbeleuchtung: Alle Zeichen stehen auf Weihnachten. Aber da fehlt doch noch was, oder? In der Stadt munkelt man bereits, dass sich hoher Besuch aus Korvatunturi, dem finnischen Lappland, irgendwo in den Häusern befindet. Ist es vielleicht der Weihnachtsmann, der hier seit einiger Zeit die Anstrengungen vom vergangenen Jahr ausschläft? So oder so wollen bis zum Heiligabend noch eine Menge Geschenke verpackt und verschickt werden. Da gehen die Oldesloer lieber auf Nummer sicher:

Am Freitag, 1. Dezember, können alle Kinder und Familien ab 16.30 Uhr auf dem Marktplatz gemeinsam den Weihnachtsmann wecken und sich mit ihm gemeinsam auf die anstehenden Festlichkeiten einstimmen.

Zum Auftakt führt die Oldesloer Bühne eine Marktplatzszene aus dem Stück „Lippels Traum“ von Paul Maar auf, in der die drei Hauptdarsteller verschiedene Dinge anstellen, um die Gunst des Publikums zu ergattern. Nach der Eröffnungsrede von Bürgermeister Jörg Lembke gibt es unter Anleitung der Tanzschule Ritter einen besonderen Kindertanz, mit dem gemeinsam der Weihnachtsbaum auf dem Markt erleuchtet wird. Mit einem Platzkonzert schürt Stormarn Magic die Spannung, bevor es endlich losgeht: Das Suchen nach dem Weihnachtsmann.

Gerüchten zufolge befindet sich sein Quartier in einem der Häuser um den Marktplatz herum. Sobald die Kinder ihn aufgeweckt und an seine Aufgaben erinnert haben, wird der Weihnachtsmann gemeinsam mit seinen Engeln als Vorboten auf den Marktplatz hinabsteigen und süße Kleinigkeiten an alle Kinder verteilen. Gut 700 Päckchen sind durch die Hilfe des Einzelhandels zusammengekommen.

Damit der Weihnachtsmann schließlich nach seinem langen Erholungsschlaf motiviert in den Dienst starten kann, muss er gemeinsam verabschiedet werden: Hierfür werden alle Kinder und Familien gebeten, das Lied „Lasst uns froh und munter sein“ zu üben. Für den anschließenden Ausklang stellen die Freiwillige Feuerwehr und Stormarn Magic gegen Spenden Grillwürstchen und Punsch bereit.