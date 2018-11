Hamberge : Weihnachtliche Mehrzweckhalle

Adventliches und Weihnachtliches an zahlreichen festlich geschmückten Ständen.

27. November 2018, 14:43 Uhr

Seit nunmehr 32 Jahren findet in der Mehrzweckhalle ein Adventsbasar statt. Hierzu lädt der Gemeinnützige Verein Hamberge (GVH) am ersten Advent, am Sonntag, 2. Dezember, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr alle Bürger aus Hamberge und dem Umland herzlich ein. An zahlreichen festlich geschmückten Ständen wird wieder allerhand Adventliches und Weihnachtliches angeboten, von Holzarbeiten über Bastelarbeiten, Gestecken, Geschenkartikeln bis zu diversen Handarbeiten. Auch der kulinarische Genuss kommt nicht zu kurz: Neben Kaffee, Kuchen und Torten über Himbeerbowle bis zu deftigen Gerichten und kalten Getränken ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei.



Tombola & Bücher

Mit dabei sind auch wieder die Mitarbeiterinnen der Kita Regenbogen aus Hamberge, die Spiel und Spaß für alle Kinder versprechen und mit einer Tombola zugunsten des Kindergartens viele Gewinne für alle Besucher bereithalten. Alle Kinder können zudem an einem Gewinnspiel teilnehmen, einfach am Stand des Gemeinnützigen Vereins melden, die Preis-Verlosung ist um 16 Uhr. Für die kleinen Besucher hat der Weihnachtsmann wieder sein Kommen angesagt und, wenn es klappt, wird es draußen vor der Halle einen Punsch-Ausschank zugunsten des Fördervereins der Grundschule geben. Der GVH wird dazu sein „Schmökerbüdchen“ zur Verfügung stellen, das zur Zeit noch gebaut wird und zum Basar aufgestellt und eingeweiht werden soll. Zukünftig können alle in dieser „kleinen Bücherei“ Ihre Lieblingslektüre ausleihen oder behalten und eigene Bücher für andere interessierte Leser zur Verfügung stellen. Der GVH freut sich auf zahlreiche Besucher. Der Eintritt ist frei.