Travenbrück : Weihnachten im Kloster

erstellt am 24.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Es gibt einen Ort, unweit von Bad Oldesloe, von dem so manches erzählt wird. Es leben Mönche dort und es ist still, das ist bekannt. Aber so richtig Bescheid, was dort vor sich geht, wissen die wenigsten. Es geht um das Benediktiner-Kloster in Nütschau. Und wer noch nie dort gewesen ist, vermutet sicherlich alles, aber auf keinen Fall, dass es ein Ort ist, an dem so mancher das Weihnachtenfeiern noch einmal ganz neu lernen könnte. Die Fahrt zum Kloster führt über Straßen, die den Anschein erwecken, im Nirgendwo zu enden. Hinter einer Kurve ragt einem schließlich das weiße Rantzau-Herrenhaus zwischen den Baumwipfeln entgegen. Kaum ausgestiegen, bestätigt sich die erste Annahme: Etwas ist anders an diesem Ort. Es ist unbeschreiblich– still und munter zugleich. Friedlich und warm, trotz eisiger Kälte.

„Davon lebt auch Weihnachten“, erklärt Bruder Elija, Leiter des „stillen Bereichs“. „Es lebt von dem Geheimnis, davon, dass man merkt, es gibt etwas Größeres, das uns und auch unsere Liebe übersteigt. Weihnachten rührt einfach an.“

Das ganze Jahr über gibt es im Kloster, vornehmlich im Gästehaus St. Ansgar, die verschiedensten Angebote sowie Raum für Tagungen und Fortbildungen. Während in dieser Zeit bereits reges Treiben auf dem Gelände herrscht, platzen die Klosterräumlichkeiten zu Weihnachten aus allen Nähten: 80 Gäste wohnen im Gästehaus und im „stillen Bereich“, um mit den 18 Mönchen und zwei Schwestern zu feiern. „Es ist dann nicht nur die heilige Stille, wie man denkt, da ist schon viel Geschnatter im Speisesaal“, schmunzelt Bruder Elija, der auch Novizenmeister ist.

Bei einem üppigen Weihnachtsmenü aus Vorsuppe, Weihnachtsbraten (in der Regel Ente) und Dessert sitzen Menschen jeden erdenklichen Hintergrundes an den Weihnachtstagen zusammen. „Gerade im stillen Bereich sind auch viele Leute, die mit Kirche nicht unbedingt viel zu tun haben, die nicht Sonntag für Sonntag in die Kirche gehen. Aber auch diese fühlen sich von dem geistlichen Ort irgendwie angezogen“, beschreibt der Mönch. „Viele, die zum ersten Mal hier sind, spüren: Ich fühle mich aufgenommen, ich kann hier ankommen, ich darf so sein wie ich bin.“ Ferner kämen auch Menschen, die Weihnachten mal anders feiern, oder an den Festtagen nicht alleine sein möchten. „Jeder kann so viel Gemeinschaft haben, wie er braucht“, so Bruder Elija.

Ein friedliches, stressfreies und besinnliches Weihnachtsfest. Das kommt für viele dem Titel einer Komödie gleich und der Utopie sehr nahe. „An Weihnachten muss für viele immer alles perfekt sein, die Familie und der Friede sowieso. Aber warum muss auf einmal alles toll sein? Dann sitzt man auf einander und geht sich auf die Nerven oder es endet in Streit oder Tränen, weil man einfach zu viel von einander erwartet“, kritisiert der Mönch die Zwänge, denen sich viele im Weihnachtsstress ausgesetzt fühlen. „Das Geheimnis ist auch zu wissen: Wir müssen gar nicht alles, wir müssen nicht perfekt sein für einander. Wir können nicht die vollkommene Liebe voneinander erwarten. Im Kloster ist auch nicht alles perfekt.“ Stattdessen stellt es den Rahmen für viele Dinge: Für das Selbstsein, für das Unperfektsein. Und auf einmal ist sie dann da, an Weihnachten, im Speisesaal des Klosters: Die Besinnlichkeit und der Friede. Geschmückt wird das Gelände erst ganz kurz vor Heiligabend. Dann werden in allen Häusern Christsbäume aufgestellt und in der Klosterkirche die Krippe aufgebaut.

Das übliche Tagesprogramm aus gemeinsamen Essen, Beten und Singen wird vor und an den Weihnachtstagen für die Gäste von Gemeinschaftsangeboten begleitet. So gibt es mit den Brüdern kleine freiwillige Workshops, beispielsweise zu Weihnachtsikonen oder dem Weihnachtsevangelium.

An Heiligabend kommen Mönche und Gäste nach der Festmahlzeit im Kaminraum zusammen und machen Bescherung – ganz ohne Geschenke: „Wir Mönche zumindest schenken uns untereinander nichts. Aber wir beschenken uns mit Zeit“, merkt Bruder Elija an.

So können die Mönche die Zeit bis zum Stundengebet („Vigil“) und zum Mitternachtsgottesdienst auch im eigenen Wohnzimmer verbringen, sich unterhalten, Lieder singen und ein Glas Wein trinken. Auch einer Runde Karten stünde nichts im Wege, beschreibt der Novizenmeister das Abendprogramm.

Ausschlafen ist für die Mönche allerdings auch an den Weihnachtsfeiertagen nicht angesagt. „Wenn man aber nach dem Mittagessen keine Gäste zu betreuen hat, kann man sich am Nachmittag hinlegen und Siesta bis zur Vesper machen. Das erholt unwahrscheinlich“, weiß Bruder Elija.

Eigene familiäre Gäste empfangen die Mönche nicht an Weihnachtstagen. „Aber manche, die so über die Jahre hinweg zu Weihnachten kommen, wachsen einem schon irgendwie ans Herz. Viele sind einem schon sehr vertraut“, gibt der Novizenmeister zu erkennen. „Ich war 14 Jahre nicht mehr an Weihnachten zu Hause“, ergänzt er nicht ohne Wehmut. „Es ist komisch, da bin ich ganz ehrlich.“ Das Telefonat mit der Familie am zweiten Weihnachtstag sei zwar schön, würde aber auch irgendwie wehtun.

Die Freude über die Atmosphäre und das Leben im Kloster ist für ihn dennoch untrüglich: „Kloster waren für mich schon immer sehr interessant. Es ist die Gemeinschaft, aber auch die Möglichkeit zur Klausur. Die Atmosphäre ist besonders. Das ist wie bei einem Konzert: Man kann es sich auf CD anhören oder im Internet anschauen. Aber wenn man live dabei ist, mit anderen zusammen im Konzertsaal sitzt bzw. betet, dann ist das nochmal etwas völlig anderes.“