Wehr mit neuer Spitze

Jahreshauptversammlung Elmenhorst: Carsten Jackschitz Ortswehrführer, Jan Stehr sein Stellvertreter

08. Januar 2020, 12:49 Uhr

Elmenhorst | Den Reigen der Jahreshauptversammlungen in den zehn Feuerwehren des Amtes Bargteheide-Land eröffnete traditionell die 53-köpfige Wehr Elmenhorst im Gasthaus „Tiqui Taca“ Siebenbergen. Dabei waren Bürgermeister Norbert Ohl, Amtswehrführer Harald Gewe (Ortswehrführer Fischbek) und die Nachbar-Wehrführer Ronald Willmann (Bargfeld) und Holger Neller (Delingsdorf).

Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Wahl einer neuen Ortswehrführung, weil die Amtszeit des dienstältesten Wehrführers im Amt Bargteheide-Land, Bernd Fritz (66), in wenigen Monaten gesetzmäßig endet.

Einziger Kandidat für die Nachfolge war der bisherige Stellvertreter Carsten Jackschitz. Er erhielt mit 86 Prozent Ja-Stimmen einen überzeugenden Vertrauensbeweis. Der 43-jährige Informatiker gehört der Wehr Elmenhorst bereits seit 14 Jahren an. Seit neun Jahren ist er der „zweite Mann“ in der Wehr und war zuvor bereits drei Jahre Schriftführer.

Bei der Wahl eines Stellvertreters setzte sich Jan Stehr mit 26 zu 16 Stimmen gegen Gruppenführer Björn Fritz (39) durch: Stehr (46) – Betriebswirt beim Flughafen Hamburg – trat vor sechs Jahren in die Wehr Elmenhorst ein und bekleidete hier bisher noch keine Ämter.

In seinem letzten Jahresbericht nach 15-jähriger Tätigkeit als Wehrführer bezeichnete Bernd Fritz 2019 mit 27 Einsätzen als „normales Jahr“. Unter den sieben Brandeinsätzen waren zwei Großfeuer in Kayhude und in der eigenen Gemeinde. Zudem verzeichnete man zehn technische Hilfeleistungen.

Bürgermeister Norbert Ohl ging auf den Sachstand „geplantes Feuerwehr-Gerätehaus im Ortsteil Elmenhorst“ neben der Tennisanlage ein: Demnächst würden die zuständigen Gremien in die Beratung des von der Wehr vorgelegten Raumkonzepts einsteigen. Wenn alles planmäßig verlaufe, hoffe die Gemeinde, zum Ende 2020 den wichtigen Antrag für die erwarteten Fördergelder stellen zu können. Ohl zeigte sich „zuversichtlich“, dass die Fertigstellung des Neubaus dann „in gut zwei Jahren“ erfolgen könnte.

Mit einer Ehrengabe der Gemeinde wurde Rüdiger Jankowski (67) – kurz vorher zum Löschmeister befördert – in die Ehrenabteilung verabschiedet. Von seinen 41 Dienstjahren war er zwölf Jahre Gerätewart. Für Hans-Heinrich Gehs (67), der an dem Abend verhindert war, wurde das gleiche Verabschiedungs-Zeremoniell inzwischen in internem Rahmen nachgeholt. Der Neu-Löschmeister war in den letzten neun seiner 48 Feuerwehrjahre Führer der Reserveabteilung.

>Beförderungen: Sieben Blauröcke wurden zum nächsthöheren Dienstgrad befördert: Christine Bellmann (Brandschutzerzieherin) ist jetzt Hauptfeuerwehrfrau. Hauptfeuerwehrmänner wurden Andreas Winkelmann (stellv. Atemschutzwart), Dennis Hübener, Stephus Nuppenau und Mathias Helms. Lasse Piepgras und Lucas Omet wurden zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Nach Absolvierung des Anwärterjahres wurde Oliver Francois (40) in den aktiven Feuerwehrdienst übernommen und vom Wehrführer per Handschlag verpflichtet.