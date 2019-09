Wegesperrung am Südring

Bargteheide | Auf dem Geh- und Radweg am Südring wird wegen Kanalarbeiten für die Dauer von vier Wochen eine Baustelle eingerichtet. Der Weg muss daher in der Zeit von Montag, 16. September, bis zum 18. Oktober gesperrt werden. Die Sperrung betrifft den Bereich des Weges zwischen der Lohe und der Zufahrt zur Straße Am Bornberg . Eine Umleitung ist über die Straßen Am Bornberg und Lohe möglich und wird ausgeschildert.