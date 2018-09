Reinfeld : Weg frei für Fahrstuhl zur Innenstadt

Weil die Pläne für das Rathaus-Center auf Eis liegen, will die Stadt im Alleingang einen Aufzug bauen.

26. September 2018, 14:25 Uhr

Ist es ein Schildbürgerstreich oder nicht? Es sieht jedenfalls ganz gefährlich danach aus. Die 2010 errichtete Aluminiumbrücke über die Mühlenau beim Claudiushof hat 120 000 Euro gekostet und führt bis heute ins Nirgendwo. Dabei liegen die Pläne für eine Anbindung mit Fahrstuhl und Treppe zur Innenstadt bereits seit langem vor.

Doch das Vorhaben geriet ins Stocken, obwohl die Mittel längst im Haushalt eingestellt sind. Das lag nicht nur an der plötzlichen Haushaltssperre durch den Kreis 2017, sondern auch am angrenzenden, brachliegenden Grundstück zwischen Rathaus und der Seniorenanlage Claudiushof, auf dem eigentlich das Rathaus-Center entstehen sollte. Da dort nichts voranging, erklärten die Mitglieder des Bauausschusses das Projekt „Brückenanbindung“ bereits 2015 zu einem eigenständigen Bauvorhaben. Geplant wurde ein Fahrstuhl, der nicht nur die Senioren, die dringend auf eine Anbindung warten, vom tiefer gelegenen Claudiushof direkt auf den Rathausvorplatz in die Innenstadt transportieren soll. Am einfachsten und auch billiger wäre es wohl gewesen, den Fahrstuhl in Zusammenhang mit dem geplanten Neubau zu errichten, doch die Pläne für das Rathaus-Center liegen weiterhin auf Halde. Nach der Errichtung der Stützmauer und der Auskofferung des Geländes vor vielen Jahren passierte einfach nichts mehr. Dabei klang alles sehr vielversprechend: Auf 790 m² sollte im Erdgeschoss ein Lebensmittelmarkt entstehen. In den drei Obergeschossen des Rathaus-Centers sollten unter dem Namen „Wohnen an der Mühlenau“ 23 Eigentumswohnungen errichtet werden. Doch die Investoren sprangen ab.

Jetzt will die Stadt ihren Alleingang, der auch durch Änderungen bei der Beantragung von Fördermitteln blockiert wurde, endlich umsetzen. Inzwischen ist der Antrag aus Kiel genehmigt worden. Finanziert ist das Projekt seit Jahren durch die Städtebaufördermittel. Der Bauausschuss rechnet damit, dass die bereits laufenden Ausschreibungen bis Ende Oktober beendet sein werden. Vielleicht kann schon Anfang 2019 mit dem Bau eines Fußweges und des Fahrstuhls mit Treppe begonnen werden. Es wird mit Kosten von rund 500 000 Euro gerechnet – eine Investition, die dem Schildbürgerstreich endlich ein Ende setzt.