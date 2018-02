Meddewade : Wechsel und Wahl-Schlappe

Wegner löst Meisner als Wehrführer in Meddewade ab. Der Kandidat für den Posten des neuen Stellvertreters fiel bei den Feuerwehrleuten aber überraschend durch.

von shz.de

28. Februar 2018, 06:00 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Meddewade hat einen neuen Wehrführer. Nachdem der 62-jährige Amtsinhaber Wolfgang Meisner sich nicht wieder zur Wahl stellte, wird der 36-jährige Jörn Wegner, er war bisher Stellvertreter von Meisner, dessen Posten übernehmen. Er erhielt auf der Jahreshauptversammlung 24 von 27 möglichen Stimmen.

Bei der Wahl des Stellvertreters gab es dann allerdings eine Überraschung. Der einzige Kandidat, Löschmeister Torsten Wandel, bekam lediglich die Zustimmung von 13 Feuerwehrleuten. Das reichte nicht aus. Torsten Wandel konnte das Votum nicht verstehen. „Es gab keine besonderen Anzeichen dafür. Wenn jemand mit meiner Arbeit nicht zufrieden ist, hätte er es zuvor sagen können“, so der Löschmeister. Für einen zweiten Wahldurchgang wollte Wandel sich dann auch nicht noch einmal zur Wahl stellen, so dass die Wahl mangels Kandidaten abgebrochen werden musste. Er wisse auch nicht, ob er noch einmal für den Vorstand kandidieren werde.

Auch der scheiden Wehrführer Wolfgang Meisner konnte dieses Ergebnis nicht nachvollziehen und zeigte sich erschüttert. Er will nun die Situation im Vorstand erörtern und in drei Monaten erneut eine Wahl einberufen.

Bis zu diesem Zeitpunkt lief auf der Jahreshauptversammlung alles nach Plan. Der Jahresbericht wurde vorgetragen und ein Video „Jahresrückblick 2017“ des Schriftführers Marco Rudolph gezeigt.

Es war insgesamt ein ruhiges Jahr 2017 für die Wehr Meddewade. Sieben Mal mussten die Kameraden zu Einsätzen ausrücken. Die 13 Jugendlichen der Wehr im Alter von 12 bis 17 Jahren haben im vergangenen Jahr viel unternommen. Sie organisierten das Tannenbaumverbrennen, waren beim Zeltlager, Vogelschießen und feierten mit einem Kinderspieltag das 20-jährige Bestehen der Jugendwehr.

Bürgermeisterin Marleen Wulf bedankte sich im Namen der Gemeinde für die geleistete Arbeit und das Engagement, insbesondere der Jugendwehr. Sie gab bekannt, dass der Ein- und Ausgabeplan der Feuerwehr von der Gemeinde einstimmig genehmigt wurde und Geld für den Austausch der alten Einsatzhelme zur Verfügung steht.

Auch die „Freundschaftswehr“ aus Leutenbach (Baden-Württemberg) nahm die lange Reise auf sich, um wieder dabeizusein. Es war an der Zeit, einmal an die langjährige Freundschaft zu erinnern und an die Traditionen, die bisher gepflegt wurden. Am Sonnabend gibt es einen gemeinsamen Ausflug nach Kiel und eine Abendveranstaltung in Meddewade. Mit diesem Besuch wurde die Freundschaft wieder gestärkt.

Die Einsatzabteilung der Meddewader Wehr besteht derzeit aus 33 aktiven Mitgliedern. Darunter sind auch drei Frauen. In der Ehrenabteilung befinden sich zehn Feuerwehrleute. Hinzu kommen noch 81 Fördermitglieder sowie 13 Jungen und Mädchen in der Jugendwehr der Gemeinde.

Befördert wurden Kristin Frahm (Oberfeuerwehrfrau), Nils Oldenburg (Oberfeuerwehrmann), Mischa Rehfeld (Hauptfeuerwehrmann) und Christian Beuge (Löschmeister). Geehrt wurden Volker Glaser, Marco Rudolph und Volker Saggau für zehn Jahre Feuerwehr, Leif Brünslow, Mischa Rehfeld, Jörn Wegner und Jürgen Spalk (20 Jahre) und Kai Neumann für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr.