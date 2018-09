Bargteheide : Webkunst für jedermann

Angela Walter gibt ihr Wissen gerne weiter. Sie bietet Kurse im Bargteheider Heimatmuseum an.

von shz.de

03. September 2018, 10:35 Uhr

Das Weben ist die große Leidenschaft von Angela Walter. Sie teilt diese gern mit Schulklassen, die das Bargteheider Museum an der Hamburger Straße besuchen. In dessen ortskundlicher Sammlung stehen inzwischen zehn Webstühle zur Verfügung. „Im Wendland habe ich die Handweberei gelernt“, sagt sie. Dieses Wissen möchte sie gern weitervermitteln.

Von Sonntag, 30. September, an bietet sie deshalb eine Kursusreihe in der Handweberei an. Sie kann dabei zum Beispiel auch Fachbegriffe wie Kardieren erklären. „Mit der Kardier-Handkurbelmaschine werden die Wollfasern vor dem Sinnen in eine Richtung gezogen“, erläutert Angela Walter. Danach können die Fäden gesponnen und verzwirnt werden. Diese Vorbereitungen nehmen viel Zeit in Anspruch. „Für einen Tag Weben brauche ich eine ganze Woche“, sagt sie.

Die Wolle stammt vom Öko-Gut Wulksfelde. Dort wird noch das rauwollige Pommersche Landschaf gezüchtet, das fast ausgestorben wäre. Heute erholen sich die Bestände alter Rassen wieder. „Dessen Wolle kann besonders dünn gesponnen werden“, erklärt Angela Walter. Früher hätten vor allem Fischer diese Textilien bevorzugt, so die Fachfrau. Außerdem stellt sie Biofasern aus Baumwolle oder Leinen zur Verfügung.

Materialkunde und Mathematik spielen beim Weben eine wichtige Rolle. „Die Ketten- und Schussfäden und die Musterfolgen müssen berechnet werden“, sagt Angela Walter. Seit sieben Jahren arbeitet sie ehrenamtlich für das Museum. „Ich möchte es beleben und alte Handwerkstechniken vorstellen“, sagt sie. Auch die Endlichkeit der Ressourcen auf der Erde möchte sie so vermitteln.

Zehn Webstühle verschiedener Bauart stehen im Museum bereit, zwei davon sind auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Am Ende eines Lehrgangs können die Teilnehmer ein Textilstück mitnehmen, etwa ein Handtuch oder einen Kissenbezug. Jeder Kursus dauert von 13 bis 19 Uhr und ist kostenlos. Lediglich das Material wird berechnet.

Weitere Termine jeweils sonntags sind am: 28. Oktober, 4. November, 25. November, 2. Dezember, 20. Januar und 10. Februar. Anfragen und verbindliche Anmeldungen bei: Angela Walter, E-Mail: AWWM@gmx.de. Auch Führungen für Schulklassen können so vereinbart werden. Schon seit längerer Zeit gibt es eine Spinngruppe, geleitet von Museumschefin Wilma Griese. Die Gruppe trifft sich an jedem letzten Montag im Monat ab 19 Uhr. Wer mitspinnen möchte ist willkommen. „Ich habe schon viele Menschen damit infiziert“, freut sich Angela Walter.